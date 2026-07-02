RMF24

W Porannej rozmowie w RMF FM w piątek zapytamy posła Polski 2050 Pawła Śliza o jego kandydaturę na stanowisko wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE. Dlaczego zdecydował się na ten krok i czy oznacza on rezygnację z politycznych planów w kraju?

Porozmawiamy także o politycznej przyszłości Polski 2050. Z kim ugrupowanie Szymona Hołowni chce wystartować w wyborach parlamentarnych w 2027 roku? Czy wspólny start z PSL jest jeszcze możliwy? A może Polska 2050 szuka dziś nowych partnerów?

Zapytamy również o rozmowy z otoczeniem prezydenta Karola Nawrockiego dotyczące ustawy o rynku kryptoaktywów. Czy to początek współpracy z Pałacem Prezydenckim, czy jedynie próba znalezienia większości dla konkretnego projektu?

Nie zabraknie pytań o referendum w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego. Czy prezydent Warszawy powinien ponieść polityczną odpowiedzialność za aferę wokół Szpitala Południowego?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych.

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube https://www.youtube.com/@RMF24Video.