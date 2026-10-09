„Nie widzę innego rozwiązania”. Czarnek o atakach nożowników w szkołach

RMF24

„W szkołach powinien być pełen monitoring. Potrzeba większej ostrożności, czujności i zakazu wstępu dla osób postronnych. Wszystkie te przypadki muszą dawać do myślenia - to nie czas, by się oskarżać. Gdybym był w szkolnictwie, albo był dyrektorem, zamknąłbym dziś szkołę, a rodziców poprosiłbym, żeby posiedzieli z dziećmi, porozmawiali z nimi, bo trzeba sytuację uspokoić i zastanowić się, co zrobić od poniedziałku” - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Przemysław Czarnek, były minister edukacji i nauki. W ten sposób odniósł się do ataków nożowników w polskich szkołach, które miały miejsce w ostatnich dniach. W jednym z takich ataków życie straciła 37-letnia woźna. Dodał, że właściwym rozwiązaniem w obecnej sytuacji są wprowadzone wzmożone patrole policji blisko szkół. „Na dziś nie widzę innego rozwiązania. Mogę pochwalić obecne kierownictwo MEN za ograniczenie dostępu do smartfonów w szkołach podstawowych” – stwierdził.

Przemysław Czarnek, były minister edukacji i nauki, był pytany przez Tomasza Terlikowskiego w Porannej rozmowie w RMF FM o to, czy obawia się kolejnych ataków nożowników w polskich szkołach. Przypomnijmy: w ostatnich dniach doszło do dwóch takich przypadków, a jeden udało się w ostatniej chwili udaremnić. W jednym z ataków zginęła 37-letnia kobieta.

Polityk Prawa i Sprawiedliwości nie krył obawy, że podobna sytuacja w którejś z polskich szkół może się powtórzyć.

Wszyscy się obawiamy, dlatego że to nie jest rzecz normalna, że w jednym czasie - w trzech miejscach i to bardzo blisko siebie - w jednym województwie zdarzają się dokładnie takie same przypadki. Polska szkoła zawsze była bezpieczna pod tym względem. Tu się zgadzam z władzami, które mówią, że rzeczywiście na tle szkół w Europie Zachodniej czy za oceanem polska szkoła nie miała takich incydentów. Ale wczoraj i przedwczoraj plus to Szczytno teraz, o którym państwo mówicie, muszą dawać do myślenia i nauczycielom, i rodzicom – odparł, nawiązując do zatrzymania 16-latka ze Szczytna, który opublikował nagranie w sieci, na którym groził atakiem na uczniów jednej ze szkół średnich w tym warmińsko-mazurskim mieście.