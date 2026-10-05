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Każdy kierowca stracił na wysokich cenach paliw 3,5 tys. zł – taki szacunek przedstawił w Porannej rozmowie w RMF FM Mateusz Morawiecki. Były premier, a obecnie lider Rozwoju Plus przekonywał, że proponowana przez jego stowarzyszenie ustawa zakładała, że o obniżkach cen paliw nie decydowałby „kaprys premiera”, lecz byłyby to rozwiązania automatyczne.

„Kaprys premiera”

Od weekendu obowiązuje trzecia odsłona rządowego pakietu Ceny Paliw Niżej. Zgodnie z nim dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,73 zł, benzyny 98 - 7,59 zł, a oleju napędowego - 7,88 zł. Były szef rządu Mateusz Morawiecki przyznał w Porannej rozmowie w RMF FM, że jeszcze nie tankował po tej obniżce.

Morawiecki o cenach paliw: Każdy kierowca stracił 3,5 tys. zł Czas: 22:12

Zwrócił jednak uwagę, że obecnie rządzący obiecywali w kampanii litr benzyny po 5,19 zł. Jak zaznaczył Morawiecki, obietnica ta nie została zrealizowana, a tym samym każdy kierowca stracił 3,5 tys. zł.

Szef stowarzyszenia Rozwój Plus mówił, że poprzednie dwa pakiety CPN, obniżające ceny paliw, to był „kaprys premiera”. Obniżka cen na pylonach, a potem znowu podwyżka. Teraz znowu będzie obniżenie, a za parę miesięcy znowu podwyższenie – przewidywał gość Tomasza Terlikowskiego. Jak zapewnił, ustawa proponowana przez jego stowarzyszenie pozwoli na uniknięcie takich sytuacji.

Morawiecki mówi o tysiącach samorządowców chętnych do dołączenia do Rozwoju Plus

Mateusz Morawiecki zadeklarował w Porannej rozmowie w RMF FM, że Rozwój Plus pójdzie samodzielnie do wyborów. W ciągu kilku tygodni zgłaszamy wniosek o rejestrację partii politycznej, ale tak jak założyliśmy sobie na początku, chcemy iść jak najszerzej. Ruch polityczny, jakim jest stowarzyszenia Rozwój Plus przyjmuje dzisiaj tysiące samorządowców - zgłoszonych wniosków jest ok. 5 tys., samych samorządowców ponad tysiąc – precyzował były premier. Jak dodał, samorządowcy to nie tylko radni, burmistrzowie, wójtowie czy prezydenci miast. Według Morawieckiego samorządowcy to także osoby, które działają w samorządach.

„Nie będziemy robić wielkiego wydarzenia z powołania partii politycznej, bo nasz ruch chce się wznosić ponad partykularyzmy partyjne. Chcemy działać szeroko, właśnie w samorządach, z przedsiębiorcami” – mówił Morawiecki.

Według naszego gościa są ludzie, którzy bardzo interesują się życiem gospodarczym, politycznym, ale nie chcą przystępować do partii politycznej. Wszystkich ich do nas zapraszamy – podkreślał rozmówca Tomasza Terlikowskiego.

Dopytywany o lokalne struktury Rozwoju Plus, mówił, że stowarzyszenie ma je w ponad 2/3 powiatów. Myślę, że w ciągu 2 miesięcy będziemy je mieli w ogromnej większości, w ponad 90 proc. – prognozował.

Morawiecki zapowiada kolejne transfery do Rozwoju Plus

Tomasz Terlikowski chciał się dowiedzieć, czy Morawiecki nie obawia się, że szeregi Rozwoju Plus wkrótce się skurczą. Przemysław Czarnek mówił ostatnio, że czterech posłów chce wrócić do PiS-u.

Ci sami ludzie, którzy tego typu rzeczy opowiadają, mówili, że będzie nas 8 do 12. Ci sami ludzie opowiadali, że za chwilę PiS będzie miał 35 proc., bo wyskoczy jak spławik. To chyba wszystko w tym temacie – skwitował Morawiecki. Dodał też, że grono Rozwoju Plus wkrótce prawdopodobnie się powiększy, w tym niewykluczone, że będą w nim osoby z obecnej koalicji rządzącej.

„Chcemy być zaporą dla Brauna i Tuska”

Prowadzący rozmowę dopytywał Morawieckiego, czy po wyborach widzi możliwość współpracy z Grzegorzem Braunem i Konfederacją Korony Polskiej.

„Rozwój Plus powstał po to, żeby zatrzymać te dwa bieguny cynizmu politycznego z jednej strony Donalda Tuska, z drugiej strony Grzegorza Brauna. Chcemy być zaporą dla Brauna, chcemy być zaporą dla Tuska. Rozwój Plus powstał po to, żeby Donald Tusk nie miał kolejnej kadencji” – podkreślał Morawiecki.

Propozycja obowiązkowego szkolenia wojskowego dla parlamentarzystów

W Porannej rozmowie w RMF FM zapowiedział też, że jego stowarzyszenie wezwie dziś do przyjęcia ustawy o obowiązkowym przeszkoleniu wojskowym dla wszystkich parlamentarzystów do 60. roku życia. Po to, żeby parlamentarzyści dali przykład wszystkim, że przeszkolenie wojskowe jest bardzo ważne - mówił.

W Porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Terlikowski dopytywał też o nową twarz ekonomiczną PiS, czyli Daniela Obajtka. Ten pan poszedł swoją drogą, tak jest dobrze, niech sobie tam działa z Jackiem Sasinem, ze swoimi kolegami, życzę mu powodzenia – krótko skwitował Morawiecki.

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