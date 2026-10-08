Jak zapobiec atakom w szkołach? Zapytamy byłego szefa MEN

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Jak zapobiec atakom w szkołach? Czy rządowe propozycje są wystarczające? Kto jest nowym Mateuszem Morawieckim Prawa i Sprawiedliwości? Między innymi o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Przemysława Czarnka, wiceprezesa PiS i posła tej partii. Zapraszamy!

Ostatnie dni to seria ataków nastoletnich nożowników w polskich szkołach. W czwartek w szkole we wsi Leszczydół-Nowiny 15-latek zaatakował troje pracowników szkoły: dyrektora, nauczycielkę i woźną. 37-letnia kobieta nie przeżyła. Jak zapobiec atakom w szkołach? Czy propozycje przedstawione przez rząd są wystarczające? Co jeszcze powinno się zmienić, by uczniowie, nauczyciele i rodzice mogli czuć się bezpieczniej?

W rozmowie nie zabraknie pytań o bieżące wydarzenia polityczne. Przemysława Czarnka zapytamy także o nowe propozycje gospodarcze PiS. Ugrupowanie chce m.in. wrócić do wysokości składki zdrowotnej sprzed zmian w 2022 r. Skąd PiS chce wziąć pieniądze na zmiany? Kto jest nowym Mateuszem Morawieckim Prawa i Sprawiedliwości?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła ci jakakolwiek Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube.

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz czytelnicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM.

Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom. Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.

Zachęcamy do zadawania pytań gościom Porannej rozmowy w RMF FM również na naszym kanale YouTube.