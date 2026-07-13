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Drugi próg podatkowy. Co przyniosły rozmowy na szczycie?

Autor: , Publikacja: Dzisiaj, 13 lipca (14:53)

Co przyniosła rozmowa minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz z Andrzejem Domańskim ws. podwyższenia drugiego progu podatkowego? Ile środków z KPO wykorzysta Polska? Jaka będzie przyszłość Szymona Hołowni w Polsce 2050? M.in. o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, minister funfuszy i polityki regionalnej, przewodniczącą Polski 2050. Zapraszamy!

Drugi próg podatkowy. Co przyniosły rozmowy na szczycie?
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (fot. Jakub Rutka) /RMF FM

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz miała w poniedziałek rozmawiać z ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim o podniesieniu drugiego progu podatkowego. Zapytamy, co udało im się ustalić? 

W Porannej rozmowie w RMF FM poruszymy także temat KPO. Ile pieniędzy uda się zrealizować przed końcem programu, zaplanowanym na 31 sierpnia br.?

W rozmowie nie zabraknie również pytań o Polskę 2050. Jaka będzie przyszłość Szymona Hołowni w ugrupowaniu? Czy wicemarszałek Sejmu zostanie szefem klubu parlamentarnego Polski 2050?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych! 

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Źródło: RMF FM
Tagi: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz Polska 2050 drugi próg podatkowy KPO

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