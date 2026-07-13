Drugi próg podatkowy. Co przyniosły rozmowy na szczycie?

RMF24

Co przyniosła rozmowa minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz z Andrzejem Domańskim ws. podwyższenia drugiego progu podatkowego? Ile środków z KPO wykorzysta Polska? Jaka będzie przyszłość Szymona Hołowni w Polsce 2050? M.in. o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, minister funfuszy i polityki regionalnej, przewodniczącą Polski 2050. Zapraszamy!

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz miała w poniedziałek rozmawiać z ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim o podniesieniu drugiego progu podatkowego. Zapytamy, co udało im się ustalić?

W Porannej rozmowie w RMF FM poruszymy także temat KPO. Ile pieniędzy uda się zrealizować przed końcem programu, zaplanowanym na 31 sierpnia br.?

W rozmowie nie zabraknie również pytań o Polskę 2050. Jaka będzie przyszłość Szymona Hołowni w ugrupowaniu? Czy wicemarszałek Sejmu zostanie szefem klubu parlamentarnego Polski 2050?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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