Drugi próg podatkowy. Co przyniosły rozmowy na szczycie?

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz miała w poniedziałek rozmawiać z ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim o podniesieniu drugiego progu podatkowego. Zapytamy, co udało im się ustalić?
W Porannej rozmowie w RMF FM poruszymy także temat KPO. Ile pieniędzy uda się zrealizować przed końcem programu, zaplanowanym na 31 sierpnia br.?
W rozmowie nie zabraknie również pytań o Polskę 2050. Jaka będzie przyszłość Szymona Hołowni w ugrupowaniu? Czy wicemarszałek Sejmu zostanie szefem klubu parlamentarnego Polski 2050?
Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!
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