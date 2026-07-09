Czy osiągnęliśmy już punkt krytyczny w relacjach z Kijowem? Radosław Sikorski w RMF FM

RMF24

Co udało nam się osiągnąć na szczycie w Ankarze? Czy szef polskiej dyplomacji wierzy w zapewnienia Donalda Trumpa w sprawie potwierdzenia gwarancji bezpieczeństwa? Czy uda się przełamać impas w relacjach z Ukrainą wokół kwestii historycznych? Czy bez spotkania obu prezydentów w Warszawie lub Kijowie uda się rozwiązać spór dotyczący pamięci? O tym Tomasz Terlikowski porozmawia w Porannej rozmowie w RMF FM z Radosławem Sikorskim, wicepremierem i ministrem spraw zagranicznych.

Zapytamy o spotkanie wicepremiera Radosława Sikorskiego z sekretarzem stanu USA Marco Rubio i o ustalenia dotyczące organizacji w Polsce konferencji poświęconej minerałom krytycznym. Porozmawiamy także o rozmowach państw grupy E5, współpracy Europy ze Stanami Zjednoczonymi oraz o tym, czy między Waszyngtonem a Unią Europejską narastają różnice dotyczące finansowania zbrojeń. Nie zabraknie pytań o produkcję rakiet do systemu Patriot oraz o perspektywę utworzenia stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce.

Zapytamy także, czy stanowisko polskiego rządu wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej będzie uzależnione od podejścia Kijowa do kwestii OUN-UPA. Poruszymy również temat sporu o nominacje ambasadorskie. Czy rzeczywiście wypracowano porozumienie między Kancelarią Prezydenta RP a MSZ, które później zostało zablokowane? Co dalej z obsadą polskich ambasad m.in. w Ottawie, Rzymie i Waszyngtonie?

Porozmawiamy także o sytuacji na Bliskim Wschodzie po wznowieniu ostrzałów, możliwe konsekwencje dla światowych cen ropy i paliw oraz o reakcję polskiej dyplomacji na decyzję MKOL o dopuszczeniu rosyjskich sportowców do startu w igrzyskach olimpijskich.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube https://www.youtube.com/@RMF24Video