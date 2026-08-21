Co dalej z „lex szarlatan”? „Nie satysfakcjonują nas rozwiązania, które zaproponował prezydent”

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„Będziemy próbować jeszcze raz” – stwierdziła Dorota Łoboda, posłanka i rzeczniczka klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej o ustawie „lex szarlatan”, którą prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. „Nie satysfakcjonują nas rozwiązania, które zaproponował prezydent. (…) Zmiany w Kodeksie karnym to za mało, musimy ostrzegać obywateli i ukrócić tego rodzaju szarlatańskie działania, zanim te osoby wyrządzą realne szkody” – dodała rozmówczyni Piotra Salaka.

„Lex szarlatan”. Rzeczniczka klubu KO: Będziemy próbować jeszcze raz

W Porannej rozmowie w RMF FM Dorota Łoboda odniosła się do ustawy „lex szarlatan”, którą prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego – to zdaniem posłanki KO „to tak jakby prezydent ją zawetował”.

Rozmówczyni Piotra Salaka zapowiedziała jednak, że projekt powróci do Sejmu.

Z całą pewnością powrócimy do tego projektu. Nie satysfakcjonują nas rozwiązania, które zaproponował prezydent, bo wyłącznie zmiany w kodeksie karnym, które sprawią, że będzie można ukarać osobę, jeśli już ktoś umrze z powodu oszustwa i nieuczciwych pseudomedycznych praktyk, to jest za mało. Musimy ostrzegać obywatelki i obywateli; musimy ukrócić tego rodzaju szarlatańskie działania, zanim te osoby wyrządzą realne szkody – mówiła Dorota Łoboda.

Będziemy próbować jeszcze raz, dlatego że powinniśmy chronić osoby chore onkologicznie, dzieci czy osoby, które dają się nabierać oszustom, którzy mówią, że są lekarzami i oferują pseudomedyczne praktyki – dodała rzeczniczka klubu KO.

Maciej Berek kandydatem do Trybunału Konstytucyjnego

Dorota Łoboda przyznała, że poparła kandydaturę Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnijmy, Berek do niedawna był ministrem nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Rozmówczyni Piotra Salaka oceniła, że Maciej Berek „ma wszelkie kompetencje do tego, żeby zasiąść w Trybunale”. Jak zaznaczyła, w klubie Koalicji Obywatelskiej nie było przymusu podpisania się pod tą kandydaturą.

Każdy może wybrać sobie projekt, pod którym się podpisuje. Nie ma żadnego przymusu – powiedziała rzeczniczka klubu KO.

Wokół kandydatury Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego nie brakuje jednak głosów krytyki, zarówno wśród koalicjantów, jak i ze strony organizacji społecznych. Wątpliwości mają koalicjanci KO, tacy jak Lewica, PSL czy Polska 2050.

W każdym z tych klubów znajdują się osoby, które publicznie krytykują ten pomysł, ale są też takie, które doceniając kompetencje Macieja Berka, mówią, że za tą kandydaturą zagłosują – tłumaczyła Łoboda. Podkreśliła, że wrzesień będzie czasem negocjacji i opiniowania kandydatury przez komisję sejmową.

Nie bez znaczenia jest także list 9 organizacji społecznych, zajmujących się m.in. praworządnością czy prawami człowieka. Zaapelowały one o wycofanie kandydatury Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego.

Apelujemy, by w trosce o niezależność sądownictwa konstytucyjnego wycofał swoją kandydaturę, a do Sejmu i jego organów – by wybrano takiego kandydata, który daje rękojmię niezależności i apolityczności – można przeczytać w liście organizacji społecznych.

Dorota Łoboda przyznała, że czytała ten list i, jej zdaniem, „rzeczywiście jest mocny”.

To są organizacje, które bardzo cenimy i mam nadzieję, że Maciej Berek, do którego również kierowane są te słowa, będzie miał okazję, żeby przekonać członkinie i członków tych organizacji do swojej kandydatury. Na tym etapie z całą pewnością kandydatura nie będzie wycofana – stwierdziła rzeczniczka klubu KO.

Wybory na prezydenta Krakowa. „Są niezwykle ważne”

Zbliżające się wybory na prezydenta Krakowa, zaplanowane na 27 września, przez wielu komentatorów są postrzegane jako sprawdzian dla Koalicji Obywatelskiej. Monika Piątkowska, kandydatka KO, może liczyć na wsparcie Donalda Tuska i całego ugrupowania.

Te wybory są niezwykle ważne i tutaj nikt tego nie ukrywa. One pojawiają się na rok przed wyborami ogólnokrajowymi i z całą pewnością będą przez wszystkie media i przez opinię publiczną rozpatrywane jednak w kontekście też poparcia ogólnopolskiego. Jeśli wystawiamy swoją kandydatkę, no to za nią stoimy – powiedziała Dorota Łoboda.

Choć sondaże wskazują na przewagę Łukasza Gibały, ale KO liczy na drugą turę i konsolidację poparcia.

Wszystko wskazuje na to, że tam się odbędzie druga tura wyborów i wtedy też to poparcie innych kandydatek i kandydatów strony demokratycznej może się skumulować jednak wokół Moniki Piątkowskiej. I na to bardzo liczymy – mówiła rzeczniczka KO.

Z kolei w kontekście przyszłych wyborów parlamentarnych pojawia się pytanie o możliwość stworzenia jednej listy przez partie koalicyjne. Dorota Łoboda podkreśliła, że „wspólna lista byłaby najbardziej korzystna dla kandydatek i kandydatów wywodzących się z Polski 2050”, ale obecnie każda z partii buduje swoje poparcie niezależnie. Decyzje w tej sprawie mają zapaść na początku przyszłego roku, po analizie sondaży i badań.

Propozycja reformy podatkowej. Co zrobi prezydent?

Rząd przedstawił propozycję reformy podatkowej. Zakłada ona m.in. wprowadzenie trzech stawek podatku dochodowego i zmianę progów (12 proc. do 130 tys. zł rocznie; 24 proc. przy 130-150 tys. zł; 32 proc. przy przekroczeniu 150 tys. zł), a także zmiany w podatku CIT.

Rzeczniczka klubu KO podkreśliła, że jeśli prezydent zawetuje ustawę wprowadzającą te rozwiązania podatkowe, „będzie odpowiedzialny za to, że duża grupa osób, nawet 3,5 mln osób, nie zyska pieniędzy, które mogłyby zyskać, gdyby ta ustawa weszła”. Odniosła się także do opinii określających proponowaną reformę jako zmiany „kosmetyczne”.

Jeżeli ona będzie dotyczyła 3,5 mln obywatelek i obywateli – i to jest zmiana, której ci obywatele oczekiwali – to nie jest zmiana kosmetyczna. Na razie jesteśmy na początku drogi. Oczywiście prezydent może, jak zawsze w trakcie prac legislacyjnych, zgłaszać swoje uwagi. Mam nadzieję, że będzie to robił w trakcie, a nie na samym końcu, na przykład wetując ustawę – podsumowała Dorota Łoboda, posłanka i rzeczniczka klubu KO, która była gościem Porannej rozmowy w RMF FM.

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