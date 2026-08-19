„Postanowiliśmy ulżyć klasie średniej”. Tusk zapowiada zmiany podatkowe

RMF24

„Postanowiliśmy wspólnie z ministrem Andrzejem Domańskim, aby w dwóch wymiarach ulżyć rosnącej klasie średniej” - ogłosił premier Donald Tusk. Chodzi m.in. o podniesienie II progu podatkowego do 130 tysięcy złotych.

Donald Tusk tłumaczył, że proponowane przez rząd zmiany nie dotyczą wyłącznie podniesienia II progu ze 120 do 130 tys. złotych.

Dla tych, którzy przekroczą 130 tysięcy i osiągną zarobek między 130 a 150 tys., przygotowaliśmy stawkę 24 proc. - wyjaśniał szef rządu. Stawka 32 proc. ma obowiązywać powyżej 150 tys. złotych.

Zdaniem premiera proponowane zmiany mają być korzystne dla 3,5 mln podatników.

Nie będziemy obciążali wszystkich podatników tym kosztem. Proponujemy podniesienie CIT-u z 19 do 22 proc. dla podmiotów osiągających roczne przychody przekraczające 200 mln zł oraz dla podatkowych grup kapitałowych - tłumaczył lider KO. Zakładamy także podwyższenie do 5 proc. daniny solidarnościowej od tych, którzy zarabiają ponad 1 mln zł rocznie - dodał.

Donald Tusk i Andrzej Domański na konferencji prasowej (fot. Albert Zawada) / PAP

Premier Tusk stwierdził, że pytanie o ewentualne weto prezydenta jest zasadne. Prezydent Nawrocki jest absolutnym rekordzistą w tej sprawie - podkreślał. Jednocześnie przyznał, że liczy na „elementarną logikę” w działaniu następcy Andrzeja Dudy i ma nadzieję, że ulegnie on presji milionów Polaków, którzy czekają na zmiany.

Towarzyszący Tuskowi na konferencji minister finansów Andrzej Domański oświadczył, że zaproponowane dziś zmiany "mniej więcej się bilansują".

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