Prezydent podjął decyzję ws. „lex szarlatan” i dwóch innych ustaw

RMF24

Prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę tzw. lex szarlatan. Jednocześnie podpisał jedną ustawę – reformę systemu opieki nad dziećmi do 3 lat, a jedną zawetował – ustawę o dostępności transportu publicznego.

„Lex szarlatan”. Prezydent podjął decyzję

Prezydent argumentował, że „ustawa w obecnym brzmieniu budzi wątpliwości konstytucyjne”.

„Kluczowym problemem jest pozbawienie obywateli realnego prawa do sprawiedliwego procesu i skutecznej obrony. Ustawa pozwala na wykonanie kar i blokad przed prawomocnym wyrokiem sądu, przez co następcza kontrola sądowa staje się iluzoryczna – przedsiębiorca może zbankrutować, zanim doczeka się sądu” – wskazał Karol Nawrocki i dodał, że jego zdaniem „procedura nie gwarantuje też udziału niezależnych ekspertów medycznych, a decyzję o rzekomej dezinformacji podejmuje jednoosobowo urzędnik”.

W ocenie prezydenta „do jednej grupy tzw. szarlatanów rząd zakwalifikował realnie zagrażających, szkodzących zdrowiu szaleńców oraz tysiące polskich firm i osób, zajmujących się zielarstwem, zdrowym odżywianiem czy medycyną komplementarną”.

Zdaniem Karola Nawrockiego przepisy tak skonstruowano, że wielotysięcznymi karami może zostać obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy, jak i realny szarlatan, zniechęcający do leczenia medycyną opartą naukowo.

Prezydent jednocześnie poinformował, że ogłasza „własną inicjatywę legislacyjną przeciw szarlatanom”.

„Przygotowałem projekt nowelizacji Kodeksu karnego, który jest realnym, skutecznym i przede wszystkim bezpiecznym dla demokracji rozwiązaniem problemu szarlatanów” – przekazał Karol Nawrocki.

Karol Nawrocki podpisał ustawę – reformę systemu opieki nad dziećmi do 3 lat

W ocenie głowy państwa podpisana ustawa, będąca reformą systemu opieki nad dziećmi do 3 lat, zwiększa bezpieczeństwo najmłodszych dzieci.

„Wprowadza standardy, które w cywilizowanym państwie powinny być normą, tworzy jednolity, elektroniczny rejestr żłobków i klubów dziecięcych, a także ustanawia wymagania dla tych podmiotów – między innymi obowiązek zapewnienia dostępu do placu zabaw” – można przeczytać na stronie internetowej prezydenta.

Karol Nawrocki ocenił, że ważnym elementem tej ustawy jest zakaz publicznego udostępniania wizerunku dzieci przez placówki opiekuńcze w celach marketingowych.

Weto ustawy o dostępności transportu publicznego

Prezydent wskazał, że podobne przepisy zawetował w listopadzie ubiegłego roku, argumentując wówczas, że „rząd chciał skrócić okres umów na przewozy z 10 do 3 lat”.

„Bez stabilnego finansowania przewoźnicy i samorządy nie będą inwestować w nowe autobusy i odpowiedzialnie planować sieci transportowej” – ocenił Karol Nawrocki.

W ocenie głowy państwa rząd wraca dziś z podobnym rozwiązaniem. „Umowy znów mają być krótsze – maksymalnie pięcioletnie. Trudno oczekiwać od lokalnego PKS–u czy przedsiębiorcy milionowych inwestycji, jeśli nie wie, czy za kilka lat nadal będzie miał kontrakt” – można przeczytać w oświadczeniu prezydenta.

Karol Nawrocki argumentował również, że ustawa przesuwa gminy na koniec kolejki po pieniądze z funduszu. „Najbardziej mogą na tym stracić małe miejscowości i polska wieś” – ocenił.

Prezydent ma również wątpliwości ws. pomysłu zastępowania regularnych autobusów „przejazdem na żądanie” samochodem osobowym.

„Nie podpiszę ustawy, która zamiast poprawiać lokalny transport, może doprowadzić do likwidacji kolejnych połączeń” – podsumował prezydent.