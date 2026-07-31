Wybory na prezydenta Krakowa. Premier oficjalnie ogłosił datę

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Premier Donald Tusk wydał rozporządzenie, zgodnie z którym przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września. Krakowianie w maju w wyniku referendum odwołali z funkcji prezydenta Aleksandra Miszalskiego.

Rozporządzenie premiera zarządzające na 27 września przedterminowe wybory prezydenta Krakowa opublikowane zostało w piątek w Dzienniku Ustaw.

Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 27 września 2026 r. - czytamy w rozporządzeniu.

Ważne terminy

W dokumencie podkreślono, że „dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, który stanowi załącznik do rozporządzenia”.

Do 17 sierpnia będzie czas na zawiadomienie komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu. Do 24 sierpnia komisarz powoła miejską komisję wyborczą, a czas na zgłoszenie jej kandydatów na prezydenta miasta będzie do godz. 16.00 w czwartek 3 września.

Kampania wyborcza potrwa do 25 września. Głosowanie na nowego prezydenta Krakowa odbędzie się w niedzielę 27 września w godzinach 7-21.

Aleksander Miszalski odwołany w referendum

24 maja mieszkańcy Krakowa w referendum zdecydowali o odwołaniu Aleksandra Miszalskiego (KO) ze stanowiska prezydenta miasta.

Po tym wydarzeniu pojawiły się protesty dotyczące ważności referendum, co opóźniło ogłoszenie terminu nowych wyborów. Premier już na początku czerwca wskazywał, że „w związku z tą procedurą termin wyborów może wypaść we wrześniu”.

Sąd zdecydował o ważności referendum

We wtorek, 28 lipca, Sąd Apelacyjny w Krakowie oddalił zażalenie na postanowienie oddalające protest ws. ważności referendum z 24 maja.

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego jest ostateczne i potwierdza, że referendum było ważne. Tym samym zakończyła się procedura dotycząca protestów referendalnych, a premier może oficjalnie wyznaczyć datę przedterminowych wyborów.

Oni chcą powalczyć o fotel prezydenta Krakowa

Swoją kandydaturę na prezydenta miasta dotychczas zapowiedzieli: były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś, Bartosz Bocheńczak (Konfederacja), Michał Drewnicki (PiS), jeden z inicjatorów referendum odwoławczego prezydenta miasta – Jan Hoffman, Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), Aleksandra Owca (Partia Razem), Monika Piątkowska (KO, PSL), Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska), Marta Ratuszyńska (ugrupowania Dobry Radom), celebrytka Marianna Schreiber, Grażyna Zofia Świat (Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski), były radny Krakowa Łukasz Wantuch.