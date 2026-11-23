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Zastępująca prezesa Trybunału Konstytucyjnego Anna Korwin-Piotrowska zaprosiła prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz Komendanta Stołecznego Policji insp. Krzysztofa Ogrońskiego na spotkanie. Celem ma być „wypracowanie zasad i form przywrócenia możliwości wstępu i wjazdu do siedziby Trybunału Konstytucyjnego od strony al. J. Ch. Szucha”.

Na stronie Trybunału Konstytucyjnego pojawił się nowy komunikat, który jest pokłosiem kilkutygodniowej obecności przed siedzibą TK manifestujących. Część z nich związana jest z Ruchem Obrony Granic, Klubem „Gazety Polskiej” czy TV Republika.

Zbudowali oni miasteczko namiotowe związane z protestem przeciwko działaniom rządu wobec Trybunału Konstytucyjnego i sporem o kierownictwo instytucji.

Przed siedzibą TK zgromadzeni wielokrotnie odmawiali różaniec. Sprzedawane są tam magnesy, zegarki. Były również występy artystyczne - wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik wykonał dla protestujących przed TK m.in. piosenkę Krzysztofa Krawczyka „Jak minął dzień”.

Nowy komunikat TK

„Trybunał Konstytucyjny jest konstytucyjnym organem władzy publicznej, którego prawidłowe i niezakłócone funkcjonowanie jest niezbędne w demokratycznym państwie prawnym. Wniesienie skargi konstytucyjnej do Trybunału Konstytucyjnego to przysługujący każdemu środek ochrony jego wolności i praw przewidziany w art. 79 ust. 1 Konstytucji. Realizacja tego prawa obejmuje także możliwość składania pism w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego oraz niezakłóconego wstępu do budynku Trybunału uczestników postępowań oraz ich pełnomocników” - czytamy.

Komunikat TK wydany 23/22/2026 / materiały udostępnione

Eskalacja konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego nastąpiła w piątek 30 października, gdy przedstawiciele grupy wybranej w tej kadencji Sejmu na sędziów TK przekazali informację, że sędzia Anna Korwin-Piotrowska - jako najstarszy stażem sędzia - została kierującą Trybunałem i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Dane o zaniedbaniach

Zgodnie z przekazanymi na początku listopada przez Trybunał Konstytucyjny statystykami wynika, że z 1171 spraw oczekujących na rozpoznanie, na etapie kontroli wstępnej pozostaje 706 - z czego skarg konstytucyjnych 682, a ponadto dziewięć wniosków o kontrolę konstytucyjności ustaw i 15 wniosków o kontrolę konstytucyjności aktów rangi podustawowej.

Wczoraj w TVP Info Rzecznik Praw Obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram mówiła, że jej zdaniem przez ponad dekadę Trybunał był odwrócony „plecami do obywatela”. Trybunał Konstytucyjny nie odpowiedział do tej pory na 72 pisma przesłane przez Rzecznika Praw Obywatelskich - poinformowała.

O co chodzi w awanturze o Trybunał Konstytucyjny? Wyjaśniamy genezę konfliktu Trwają protesty pod siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, prezes TK Bogdan Święczkowski mówi o „zamachu stanu”, a prezydent Karol Nawrocki odwołuje podróż do Senegalu i w środku nocy pojawia się przed instytucją. O co chodzi w całym tym zamieszaniu,…