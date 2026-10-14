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Zatrzymania po zajściach pod TK. Gen. Boroń przekazał szczegóły

Autor: , Publikacja: Dzisiaj, 14 października (17:56)

„Dopóki będzie trwało zgromadzenie, to policja będzie kontrolować sytuację na miejscu. Przed Trybunałem Konstytucyjnym zostały zatrzymane trzy osoby za naruszenie nietykalności policjantów. Te osoby usłyszą zarzuty. Będziemy sprawdzać nagrania i monitoring spod Trybunału” - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM gen. insp. Marek Boroń, komentując działania policji pod Trybunałem Konstytucyjnym, gdzie doszło dziś do starć z policją. Główny Komendant Policji przekazał także, że w związku z sytuacją w polskich szkołach od piątku zatrzymano 183 osoby. „W większości przypadków zatrzymani to młodzi ludzie” – poinformował.

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Zatrzymania po zajściach pod TK. Gen. Boroń przekazał szczegóły
Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń (Fot. Mikołaj Poruszek) /RMF FM

Wkrótce pojawi się szersze omówienie rozmowy. 


Źródło: RMF FM
Tagi: policja Trybunał Konstytucyjny szkoły

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