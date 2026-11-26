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„Nie możemy mówić, że mamy w Polsce 800 szpitali (gotowych na kryzys - przyp. red.). Śmiem twierdzić, że co najmniej połowa z nich w sytuacji kryzysowej nie byłaby w stanie stawić czoła odparciu tego kryzysu” - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM gen. broni prof. Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego pytany o gotowość polskiego systemu ochrony zdrowia na wypadek wojny.



Generał broni podkreśla w rozmowie z Magdą Sakowską, że „nie ma na świecie państwa, które byłoby w stanie zbudować system (ochrony zdrowia - przyp. red.) odporny na konflikt zbrojny przy realnym poziomie finansowania”.

Możemy natomiast budować system, który będzie mniej podatny na degradację, zarówno ze strony przeciwnika, jak i w wyniku kataklizmów – dodaje gość Magdy Sakowskiej.

Gen. broni Grzegorz Gielerak: Co najmniej połowa polskich szpitali nie byłaby w stanie stawić czoła kryzysowi Czas: 20:34

„27 wskaźników decyduje o gotowości szpitala”

Gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM podkreśla, że pandemia doświadczenia, m.in. związane z pandemią Covid-19, są dziś wykorzystywane do budowania tzw. sieci wojennej – specjalnie wybranych placówek, które mają stanowić trzon systemu medycznego w razie kryzysu.

To blisko 80 placówek - mówi Grzegorz Gielerak. A co decyduje o gotowości szpitala? To aż 27 obiektywnych wskaźników, takich jak dostępność chirurgii, ortopedii, intensywnej terapii, banku krwi czy liczba wykonywanych zabiegów - wymienia generał broni.

Generał Gielerak nie owija w bawełnę: Nie możemy mówić, że mamy w Polsce 800 szpitali gotowych na kryzys. Co najmniej połowa z nich nie byłaby w stanie stawić czoła kryzysowi. (...) Można powiedzieć, że podmioty te świetnie mogą sprawdzić się w warunkach pokojowych, natomiast przy najmniejszym kryzysie, przy tym zagrożeniu degradacją, o której mówiłem, niestety pękną - dodaje.

Jak temu zaradzić? Gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM tłumaczy, że w odróżnieniu od zachodnich koncepcji, polski system stawia na zwiększenie liczby miejsc w szpitalach, a nie tylko na przesuwanie pacjentów planowych, by zrobić miejsce dla rannych. Kluczowe są sale operacyjne i łóżka intensywnej terapii – to one ratują życie w pierwszych godzinach po urazie.

O Karcie Rodzin Mundurowych: Jestem przekonany, że nie wydłuży to kolejek dla pacjentów cywilnych

W Popołudniowej rozmowie w RMF FM pojawił się również wątek tzw. Karty Rodzin Mundurowych, której projekt przyjął już Senat. Dokument ten ma zapewnić rodzinom żołnierzy pierwszeństwo w dostępie do lekarzy w placówkach podległych Ministerstwu Obrony Narodowej. Czy to rozwiązanie wpłynie na funkcjonowanie wojskowych szpitali i dostępność usług dla pacjentów cywilnych?

Karta dotyczy wyłącznie trzynastu szpitali nadzorowanych przez ministra obrony narodowej. Z punktu widzenia całego systemu nie powinno to w istotny sposób wpłynąć na dostępność świadczeń – tłumaczy gen. Gielerak. Jak podkreśla, w kierowanym przez niego Instytucie aż 95 procent pacjentów to osoby cywilne. Nic się nie zmieni. Dajmy sobie szansę i zobaczmy, jak to rozwiązanie sprawdzi się w praktyce – dodaje generał, uspokajając, że nie przewiduje wydłużenia kolejek dla pacjentów cywilnych.

Wprowadzenie Karty Rodzin Mundurowych to także element szerszej strategii resortu obrony, mającej na celu zwiększenie atrakcyjności służby wojskowej. Z badań jasno wynika, że jakość ochrony zdrowia, podobnie jak dbałość o wyżywienie, to kluczowe czynniki wpływające na decyzje o wstąpieniu do armii – wyjaśnia szef Wojskowego Instytutu Medycznego.



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