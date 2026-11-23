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Część materiałów rozpowszechnianych w mediach społecznościowych jako nagrania domniemanego ukraińskiego ataku dronów na obwód królewiecki pochodziła z innych wydarzeń i krajów – poinformowała PAP przedstawicielka NASK. Jedno z popularnych nagrań miało wcześniej przedstawiać irański atak na Izrael.

W weekend w sieci pojawiły się informacje o możliwym ataku ukraińskich dronów na obwód królewiecki. Wpisom towarzyszyły krótkie filmy i zdjęcia, które miały dokumentować eksplozje oraz odgłosy aktywności dronów.

Ukraiński kanał Exilenova+ na Telegramie podał w sobotę, że w Bałtyjsku – mieście portowym, gdzie znajduje się baza Floty Bałtyckiej Rosji – odnotowano „liczne eksplozje i odgłosy (ataków) dronów”.

Tego samego dnia wieczorem gubernator obwodu królewieckiego Aleksiej Biesprozwannych poinformował o uruchomieniu systemu ostrzegania przed dronami w rejonie niemańskim, w pobliżu granicy z Litwą. Twierdził, że system zareagował na podejrzany obiekt nadlatujący z terytorium Litwy.

Litwa: Nie ma potwierdzenia eksplozji ani obecności obiektów

Szef litewskiego Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Vilmantas Vitkauskas przekazał w niedzielę, że nie potwierdzono doniesień o eksplozjach w Królewcu. Podkreślił też, że po stronie litewskiej nie odnotowano obecności żadnych obiektów.

Minister obrony Litwy Robertas Kaunas ocenił w poniedziałek na antenie radia LRT, że mogła to być próba operacji psychologicznej wymierzonej w Litwę.

Była to po prostu próba wywołania reakcji litewskich polityków i przywódców na wydarzenia, które prawdopodobnie nawet nie miały miejsca – mówił.

NASK: Materiały pochodziły z innych zdarzeń

Małgorzata Szumna z Ośrodka Analizy Dezinformacji NASK powiedziała PAP, że przynajmniej część materiałów publikowanych w związku z doniesieniami z obwodu królewieckiego była archiwalna i nie przedstawiała opisywanych wydarzeń.

Jako przykład wskazała nagranie opublikowane 22 listopada na anglojęzycznym koncie w serwisie X, które zdobyło ponad 23 tys. wyświetleń. Ten sam film był wcześniej dostępny w mediach społecznościowych w czerwcu 2025 roku i miał przedstawiać irański atak na Izrael.

NASK odnotował również wykorzystywanie nagrań pochodzących z ukraińskich miast.

Ich wykorzystanie ma przede wszystkim wspierać przekaz, że w obwodzie królewieckim rzeczywiście doszło do ataku dronów. Tymczasem na obecnym etapie sam przebieg wydarzeń nie został jednoznacznie potwierdzony – zaznaczyła Szumna.

Nawet Rosja przyznała: Nie było zagrożenia

Cytowane przez agencję TASS władze obwodu królewieckiego zapewniają, że dysponują odpowiednimi możliwościami i zasobami, by chronić mieszkańców również przed zagrożeniami ze strony dronów. Gubernator Aleksiej Biesprozwannych odniósł się do alarmu ogłoszonego 21 listopada po wykryciu podejrzanego obiektu, który miał nadlatywać od strony Litwy.

Gubernator przekazał w komunikacie opublikowanym w rosyjskim komunikatorze Max, że system ostrzegania został uruchomiony po wykryciu i identyfikacji podejrzanego obiektu.

Jak wyjaśnił, alert został zaprojektowany tak, aby obejmował swoim zasięgiem cały obwód królewiecki. Dodał, że system jest obecnie dopracowywany.

Według wcześniejszych informacji przekazanych przez gubernatora, przeprowadzono szczegółową kontrolę po uruchomieniu alarmu. Rosyjskie władze regionalne oświadczyły, że ostatecznie nie stwierdzono zagrożenia.

Fałszywe przekazy o NATO i niemieckich żołnierzach

Ekspertka zwróciła uwagę, że w związku z wojną Rosji przeciwko Ukrainie w sieci regularnie pojawiają się niezweryfikowane informacje, opinie i treści dezinformacyjne. Jednym z najczęściej powielanych przekazów jest przedstawianie NATO – także Polski – jako strony prowadzącej agresywne działania wobec Rosji.

Według NASK antynatowska retoryka pozostaje stałym elementem rosyjskich działań informacyjnych. Jej celem ma być osłabienie zaufania do Sojuszu i podważanie jego obronnego charakteru.

Podobne materiały były rozpowszechniane również przez konta działające w polskiej przestrzeni internetowej. Pojawiały się komentarze określające niepotwierdzone wydarzenia jako „atak NATO na Rosję”. Publikowano też fałszywe informacje, według których niemieccy żołnierze mieli znaleźć się w Polsce, by wraz z polskimi siłami zaatakować Rosję.