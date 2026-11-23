RMF24

Zakaz wjazdu do UE dla byłych rosyjskich żołnierzy i odłączenie około 60 rosyjskich banków od systemu SWIFT, zakaz zasiadania przez obywateli państw UE w organach zarządzających przedsiębiorstw działających w Rosji – to niektóre z punktów, jakie znalazły się w propozycji 22. pakietu unijnych sankcji na Rosję. Projekt przedstawiła w poniedziałek szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Von der Leyen podkreśliła w nagraniu wideo, opublikowanym w poniedziałek po południu, że byli rosyjscy żołnierze, którzy uczestniczyli w walkach w Ukrainie, stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy. Nie możemy pozwolić, aby swobodnie przemieszczali się po naszych krajach. Dlatego wjazd na terytorium UE będzie dla nich niedostępny - zapowiedziała.

Polityczka przypomniała, że w ostatnim czasie w Europie nasiliły się niekonwencjonalne działania osób zwerbowanych przez rosyjskie służby specjalne, w tym ataki fizyczne. Zakaz wjazdu do UE dla byłych rosyjskich żołnierzy ma być jednym ze sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Cele kolejnego pakietu sankcji

Von der Leyen podkreśliła, że nowy pakiet sankcji ma przede wszystkim ograniczyć możliwości finansowania przez Rosję wojny przeciwko Ukrainie, pogłębić jej izolację międzynarodową oraz utrudnić obchodzenie już obowiązujących restrykcji.

Jednym z elementów propozycji są sankcje finansowe. Komisja chce rozszerzyć zakaz przeprowadzania transakcji na około 60 rosyjskich banków. Miałyby one zostać odłączone od międzynarodowego systemu komunikacji międzybankowej SWIFT, wykorzystywanego do realizacji płatności transgranicznych.

KE chce też zaostrzenia ograniczeń wobec platform kryptowalutowych i sieci płatniczych, które mogą być wykorzystywane do omijania sankcji. Nowe restrykcje mają objąć nie tylko podmioty rosyjskie, ale również te działające w państwach trzecich, które pomagają Moskwie obchodzić unijne zakazy.

Powołaliśmy specjalną grupę zadaniową ds. sankcji dotyczących kryptowalut, która ma wspierać te działania - poinformowała polityczka.

Ograniczenia dla firm, które mogą pomagać odbudowywać rosyjską infrastrukturę

Szefowa KE zapowiedziała też rozszerzenie zakazu świadczenia usług energetycznych na rzecz Rosji - tak, aby europejskie przedsiębiorstwa nie mogły uczestniczyć w budowie, eksploatacji ani naprawie rosyjskiej infrastruktury energetycznej, w szczególności rafinerii. Po raz pierwszy ograniczenia miałyby objąć również usługi związane z energią elektryczną.

KE proponuje również wpisanie na unijną listę sankcyjną ponad 70 kolejnych statków należących do tzw. rosyjskiej floty cieni, potajemnie transportującej rosyjską ropę naftową, oraz zakazania działalności wszystkich tankowców ubezpieczonych w Rosji.

Sport bez rosyjskich flag

Nowością w 22. pakiecie są także propozycje dotyczące sportu i kultury. Komisja chce zakazać udziału rosyjskich drużyn oraz sportowców występujących pod rosyjską flagą w wydarzeniach sportowych organizowanych na terytorium UE. Zakazane miałoby być również eksponowanie oficjalnych symboli Rosji. Wydarzenia sportowe nie mogą być wykorzystywane jako forum działalności propagandowej - podkreśliła von der Leyen.

Komisja chce też ograniczyć finansowanie europejskich organizacji sportowych i kulturalnych przez rosyjskich sponsorów oraz wprowadzić restrykcje dotyczące zajmowania przez Rosjan stanowisk we władzach europejskich federacji sportowych.

Uderzenie w ludzi pokroju Schroedera

Pakiet przewiduje także zakaz zasiadania przez obywateli państw UE w organach zarządzających przedsiębiorstw działających w Rosji. W naszych stosunkach gospodarczych z Rosją nie może być mowy o powrocie do normalnych relacji biznesowych - oceniła szefowa KE. Jednym z najbardziej gorszących przykładów jest w tym temacie były niemiecki kanclerz Gerhard Schroeder, który w październiku dołączył do rady nadzorczej spółki „Hyperglobus”, która zarządza rosyjską siecią hipermarketów Globus. Wcześniej przez lata pracował dla rosyjskiego sektora energetycznego, zajmując stanowiska na przykład w placówkach Nord Stream.

Celem kolejnych sankcji jest zwiększenie presji na Moskwę, aby skłonić ją do zakończenia agresji przeciwko Ukrainie. Będziemy nadal proponować nowe sankcje, dopóki Rosja nie wykaże rzeczywistej woli osiągnięcia trwałego pokoju w Ukrainie - dodała von der Leyen.

Aby nowe restrykcje weszły w życie, muszą się na nie zgodzić wszystkie państwa członkowskie UE.