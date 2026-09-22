Ryszard Petru: Bogaci nie powinni otrzymywać 800 plus

RMF24

„Uważam, że bogaci nie powinni otrzymywać 800 plus. Za bardzo poszliśmy w lewicową agendę. Zbyt restrykcyjne prawo zostało stworzone” – powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Ryszard Petru, poseł Unii Centrum.

Gość Joanny Górskiej na początek rozmowy dostał pytanie o trzynastą i czternastą emeryturę. Przyznał, że wpisałby je raz na zawsze do emerytur, żeby je podwyższyć na stałe.

Nie może być trzynastej i czternastej emerytury, ale mogą być o te kwoty podwyższone emerytury. Nie może być prezentów od państwa co do zasady, ale te kwoty bym przeznaczył na podwyżkę, czyli utrzymałbym roczną wysokość emerytury, bo to już zostało ludziom dane - powiedział polityk Unii Centrum.

Uważam, że bogaci nie powinni otrzymywać 800 plus - dodał.

Na pytanie dotyczące tzw. „babciowego” Petru powiedział, że nie jest zwolennikiem tego rozwiązania, ale jest skłonny je utrzymać. Natomiast co do zasady chciałbym, żeby ta pomoc społeczna i w ogóle socjalne rozwiązania trafiały do tych, którzy tego potrzebują, żeby osoby zamożne albo bardzo zamożne tych środków nie dostawały – wyjaśnił.

Polityk zaznaczył też, że należałoby zrobić przegląd wszystkich wydatków socjalnych. Przyznał, że na wyłączeniu bogatych z możliwości pobierania 800 plus można zaoszczędzić kilkanaście miliardów złotych rocznie.

Petru przywołał też sondaż, w którym 40 proc. Polaków na pytanie, jak mamy obniżyć deficyt odpowiedziało, że należy obniżyć wydatki socjalne, a 20 proc., że podwyższyć podatki. Uważam, że Polacy mają takie poczucie, że za daleko poszliśmy z tym socjalem - powiedział