Pomysły dwa, obniżek zero. Idee rządu i prezydenta ws. cen paliw mogą nie wejść w życie

RMF24

Ani prezydencki projekt obniżki cen paliw, ani powtórzona przez rząd propozycja dodatkowego podatku dla koncernów paliwowych nie wejdą w życie - taki jest wniosek z nieoficjalnych rozmów dziennikarzy RMF FM z politykami koalicji i otoczeniem Karola Nawrockiego. Obie propozycje nie tylko wzajemnie się wykluczają, ale też są blokowane przez konkurenta.

Jak tłumaczy dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, trzymanie się w szachu przez rząd i prezydenta jest proste.

Rząd, który już drugi raz uchwalił w Sejmie ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, ponownie zostanie zablokowany brakiem podpisu prezydenta. Urzędnicy jego kancelarii jasno, choć nieoficjalnie, mówią, że jeśli taka ustawa trafi tam bez zmian, to zostanie odesłana do Trybunału - dokładnie tak jak jej poprzedniczka. W życie zatem nie wejdzie.

Z kolei złożony w Sejmie projekt prezydenta nie tylko został już odesłany do biur legislacyjnego i ekspertyz, ale też równie nieoficjalnie, jak jasno, politycy rządzącej większości zapowiadają, że nie ma mowy o jego szybkim rozpatrzeniu.

Sejm może przeciągać sprawę mnożeniem wątpliwości, kierowaniem pytań do prezydenta, potem skierować projekt na miesiąc do konsultacji społecznych, a jego poparcie przez koalicję, mówiąc szczerze, w ogóle nie wchodzi w grę.

W efekcie z dwoma projektami na obniżkę cen paliw do samej obniżki się nie doczekamy – konkluduje nasz dziennikarz.

Co proponuje rząd, a co prezydent?

Rząd proponuje podatek od nadzwyczajnych zysków firm produkujących i importujących paliwa; wpływy z tej daniny miałyby sfinansować kolejny program „Ceny Paliwa Niżej”, obejmujący m.in. obniżki VAT i akcyzy oraz ceny maksymalne na stacjach.

Projekt prezydenta Karola Nawrockiego zakłada natomiast możliwość czasowego ograniczania marż koncernów, wprowadzenia ceny maksymalnej, obniżenia akcyzy oraz zwolnienia detalicznej sprzedaży benzyny i diesla z podatku od sprzedaży detalicznej.