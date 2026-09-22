Mniej godzin, pensje z sufitem. Oto pakiet zmian dla ochrony zdrowia

Rząd pochylił się we wtorek nad pakietem pięciu projektów ustaw, które mają zreformować ochronę zdrowia. „Przejrzystość, transparentność, a przede wszystkim bezpieczeństwo dla pacjentów” – tymi słowami zmiany reklamowała na konferencji prasowej szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
Zmiany mają objąć m.in. wynagrodzenia medyków. Limity będą obowiązywały w placówkach, które pracują w oparciu o kontrakt z NFZ. Będą dotyczyły umów o pracę i B2B.
Maksymalne wynagrodzenie ma wynosić:
- 8-krotność minimalnego wynagrodzenia,
- 12-krotność minimalnego wynagrodzenia, jeśli mowa o specjaliście wykonującym zabiegi wymagające wielce fachowej wiedzy czy osobie sprawującej funkcje kierownicze,
- 16-krotność, jeśli dana osoba będzie pracowała na dwóch etatach.
Dwa etaty mają stanowić górny limit. Maksymalny czas pracy ma wynosić 320 godzin miesięcznie.
Projekt ma wchodzić odpowiedzialnie, ale szybko – powiedziała Sobierańska-Grenda.
Stanie się to miesiąc od opublikowania. Placówki medyczne, które mają już zawarte kontrakty z NFZ, będą miały pół roku na dostosowanie się do nowych regulacji. Umowy nowo zawierane będą musiały być dostosowane się od razu.
Rząd zakaże też świadczenia usług w szpitalach w ramach spółek czy fundacji. Rozszerzony, do 400 etatów, ma zostać korpus kontrolerski, czuwający nad wydatkowaniem publicznych pieniędzy. Finansowanie etatów ma zostać zapewnione w ustawie. Na poniedziałkowym posiedzeniu rządu uzgodniono to z ministrem finansów.
W pakiecie ustaw znajdują się również regulacje, które mają upublicznić konkursy, które są rozstrzygane w szpitalach. Te konkursy będą transparentne, zamieszczane na jednej platformie. Będziemy mogli wtedy dowiedzieć się, na jakich warunkach zostały rozstrzygnięte, czyli jaki medyk, za jakie środki, w jakiej ilości godzin, będzie w danym podmiocie zatrudniony – powiedziała minister zdrowia.
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