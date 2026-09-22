Mniej godzin, pensje z sufitem. Oto pakiet zmian dla ochrony zdrowia

RMF24

Limit wynagrodzeń w placówkach medycznych, które działają w oparciu o kontrakt z NFZ, zakaz świadczenia usług w szpitalach w ramach spółek czy fundacji, a także limit czasu pracy – m.in. te zmiany w systemie ochrony zdrowia omawiano na wtorkowym posiedzeniu rządu. Jak wyjaśniła po posiedzeniu minister zdrowia, zmiany mają wchodzić „odpowiedzialnie, ale szybko”.

Rząd pochylił się we wtorek nad pakietem pięciu projektów ustaw, które mają zreformować ochronę zdrowia. „Przejrzystość, transparentność, a przede wszystkim bezpieczeństwo dla pacjentów” – tymi słowami zmiany reklamowała na konferencji prasowej szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.

Zmiany mają objąć m.in. wynagrodzenia medyków. Limity będą obowiązywały w placówkach, które pracują w oparciu o kontrakt z NFZ. Będą dotyczyły umów o pracę i B2B.

Maksymalne wynagrodzenie ma wynosić :

8-krotność minimalnego wynagrodzenia,

12-krotność minimalnego wynagrodzenia, jeśli mowa o specjaliście wykonującym zabiegi wymagające wielce fachowej wiedzy czy osobie sprawującej funkcje kierownicze,

16-krotność, jeśli dana osoba będzie pracowała na dwóch etatach.

Dwa etaty mają stanowić górny limit. Maksymalny czas pracy ma wynosić 320 godzin miesięcznie.

Projekt ma wchodzić odpowiedzialnie, ale szybko – powiedziała Sobierańska-Grenda.

Stanie się to miesiąc od opublikowania. Placówki medyczne, które mają już zawarte kontrakty z NFZ, będą miały pół roku na dostosowanie się do nowych regulacji. Umowy nowo zawierane będą musiały być dostosowane się od razu.

Rząd zakaże też świadczenia usług w szpitalach w ramach spółek czy fundacji. Rozszerzony, do 400 etatów, ma zostać korpus kontrolerski, czuwający nad wydatkowaniem publicznych pieniędzy. Finansowanie etatów ma zostać zapewnione w ustawie. Na poniedziałkowym posiedzeniu rządu uzgodniono to z ministrem finansów.

W pakiecie ustaw znajdują się również regulacje, które mają upublicznić konkursy, które są rozstrzygane w szpitalach. Te konkursy będą transparentne, zamieszczane na jednej platformie. Będziemy mogli wtedy dowiedzieć się, na jakich warunkach zostały rozstrzygnięte, czyli jaki medyk, za jakie środki, w jakiej ilości godzin, będzie w danym podmiocie zatrudniony – powiedziała minister zdrowia.

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