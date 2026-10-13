Paweł Mrozek: Algorytmy znają lepiej dzieci od ich rodziców

RMF24

„Młodzi ludzie nie są przygotowani do tego, jak sobie radzić z przemocą i problemami psychicznymi. W wielu przypadkach policja w szkole sprawia, że zwiększa się poczucie bezpieczeństwa. Wielkie platformy zarabiają grube pieniądze na przemocy i radykalizacji. Powinny być nakładane ogromne kary finansowe za pokazywanie treści naładowanych agresją” - powiedział Paweł Mrozek, założyciel organizacji Akcja Uczniowska, odnosząc się do sytuacji w polskich szkołach. W ubiegłym tygodniu w szkołach doszło do kilku ataków nożowników. Podkreślił także, że „algorytmy znają lepiej dzieci i młodzież niż ich rodzice i nauczyciele”. Działają w taki sposób, że jeśli młody człowiek kliknie w sieci daną treść, to zacznie mu się więcej tego typu treści wyświetlać – stwierdził.

Paweł Mrozek z organizacji Akcja Uczniowska w Popołudniowej rozmowie w RMF FM był pytany o kwestie dotyczące bezpieczeństwa młodych ludzi wobec ostatnich wydarzeń w polskich szkołach. Przypomnijmy: od ubiegłego tygodniu doszło w tych placówkach do kilku ataków nożowników, z których jeden zakończył się tragicznie - w wyniku poniesionych obrażeń zmarł 37-letnia woźna, pani Daria.

Paweł Mrozek: Algorytmy znają lepiej dzieci i młodzież od kogokolwiek innego

Nasz rozmówca odpowiadając na pytanie prowadzącej Joanny Górskiej o to, czy algorytmy mają większą wiedzę na temat najmłodszych użytkowników sieci od ich rodziców.

Zdecydowanie tak. Algorytmy znają lepiej tutaj młodych ludzi, dzieci, młodzież bardziej niż ktokolwiek ze świata dorosłych. I to jest bardzo, bardzo niepokojąca sytuacja. Algorytmy działają mniej więcej w sposób taki, że gdy młody człowiek klika jakiekolwiek treści w sieci, to tych treści będzie pojawiało mu się więcej. Największym takim zagrożeniem wśród właśnie algorytmów w mediach społecznościowych jest algorytm przemocy, czyli algorytm, który podsuwa jak najwięcej treści przemocowych – ocenił.

Dodał także, że „coraz bardziej zaciera się granica między światem wirtualnym a rzeczywistym”.

I młodzi ludzie, niestety mają problem z rozróżnianiem tego. Wielokrotnie, młody człowiek nie chce widzieć nawet treści związanych z przemocą. Otwiera jedną z pierwszych aplikacji mediów społecznościowych i pierwsze co wyświetla się takiej młodej osobie, to jest jednak właśnie przemoc – ocenił, podkreślając, że „młody człowiek jest coraz bardziej zaciekawiony właśnie tymi treściami”.

Kliknie w jeden filmik związany z przemocą i kolejne filmiki mu pokażą się same. Filmiki, które nie powinny mieć nigdy miejsca, nie powinny nigdy być dostępne w mediach społecznościowych. Patrząc na to, jak te algorytmy działają, można tutaj niestety spojrzeć na to z tej perspektywy, że młodzi ludzie są niestety ich ofiarami – tłumaczył założyciel organizacji Akcja Uczniowska.

„Big techy zarabiają grube pieniądze na przemocy”

Dopytywany zaś o to, czy można wobec tego mieć uzasadnione pretensje do big techów o to, że „pokazują młodym ludziom to, czym się interesują”, Paweł Mrozek odparł, że „wielkie platformy społecznościowe zarabiają grube pieniądze na przemocy i na radykalizacji właśnie młodego pokolenia”.

To im się po prostu opłaca, żeby podsuwać młodym ludziom treści, które nie do końca powinny właśnie trafiać do młodego człowieka. I właśnie tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że młody człowiek w internecie to równa się nie tylko nastolatek, ale osoba mająca 8 lat może mieć w sieci lat 33. Nikt w żaden sposób tego nie weryfikuje – powiedział.

Prowadząca zapytała Pawła Mrozka o to, co w takiej sytuacji mogą zrobić rodzice, aby zapewnić dziecko bezpieczeństwo?

Przede wszystkim młodzi ludzie powinni rozmawiać z rodzicami. Nie dawać się zamykać właśnie młodej osobie, bo często błędem rodziców jest pozwolenie zamykania się tutaj młodej osobie w sobie. Dlatego taki ogromny apel ode mnie, od wielu moich kolegów, koleżanek, również z Akcji Uczniowskiej, żeby rozmawiać z dzieckiem, patrzeć również, co robi w wolnym czasie, bo to nie jest tak, że właśnie tutaj nie ingerujemy w bezpieczeństwo, nie ingerujemy właśnie w ochronę prywatności, tylko to jest obowiązek rodziców, żeby weryfikować, co młody człowiek robi w wolnym czasie, bo treści, które może przeglądać, mogą być bardzo radykalne – stwierdził.

Paweł Mrozek: Trump jest wrogiem młodego pokolenia

Był pytany także o opinie na temat działań prezydenta USA Donalda Trumpa, który „pilnuje żeby big techom nic się nie stało”. Mrozek stwierdził, że młode pokolenie dostrzega ten problem. Widzimy to. Prezydent Donald Trump jest, można powiedzieć, wrogiem młodego pokolenia i ich bezpieczeństwa w internecie i zdrowia psychicznego. Bo to, co się dzieje w mediach społecznościowych, ma bardzo ogromny wpływ na psychikę młodego człowieka – stwierdził.

Brak interakcji. Mrozek: Na tym się kończy rozmowa o szkole

Ocenił, że jednym z głównych powodów braku zaufania młodych ludzi do osób dorosłych jest – choćby w przypadku szkoły – utrata przez nauczycieli autorytetu w oczach uczniów.

Patrząc na rodziców – kontynuował - to ten brak zaufania wynika wielokrotnie z tego, że młodzi ludzie po prostu nie mają w ogóle styczności z rodzicem. Takie pierwsze pytanie, które pada po powrocie ze szkoły dla większości młodych ludzi to: „Jak było w szkole?” Odpowiedź jednym zdaniem i koniec interakcji na ten dzień – powiedział.

Przyznał również, że po ostatnich wydarzeniach w polskich szkołach organizacja Akcja Uczniowska otrzymała setki wiadomości od młodych ludzi, którzy „wprost mówili, że się boją”.

Boją się w kraju, który dotychczas był bezpiecznym krajem. Boją się iść do szkoły, do miejsca, które dotychczas również było bezpieczne, było drugim domem. W tym momencie ten walor bezpieczeństwa polskiej szkoły niestety coraz bardziej się zatraca i młodzi ludzie zadają nam takie dramatyczne pytania. Jedno pytanie właśnie od młodej osoby z podstawówki brzmiało: czy na pewno mój kolega, z którym chodzę do szkoły te kilka lat, czy to na pewno dalej mój kolega, czy może mój zabójca? To jest dramatyczne, co teraz młodzi ludzie przeżywają – wskazał.