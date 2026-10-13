Gdzie młodzi ludzie szukają pomocy w razie kryzysu? Paweł Mrozek gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM

RMF24

Czy po ostatnich atakach w szkołach uczniowie rzeczywiście czują się dziś mniej bezpiecznie? Czy obecność policji i dodatkowe działania służb dają młodym poczucie ochrony, czy przeciwnie – potęgują wrażenie zagrożenia? O bezpieczeństwo w szkołach - widziane oczami tegorocznego maturzysty - Joanna Górska zapyta Pawła Mrozka. Założyciel Akcji Uczniowskiej będzie gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Porozmawiamy też o tym, czy głos uczniów nie ginie w debacie prowadzonej dziś przez polityków, służby i ekspertów. Czego młodzi oczekują od rządzących i dyrekcji szkół? Czy telefony zaufania, gabinety pedagogów i psychologów szkolnych są punktami, w których nastolatkowie rzeczywiście szukają pomocy, gdy pojawia się kryzys?

Jednym z tematów będzie również przemoc rówieśnicza i hejt. Jak powszechne są dziś w szkołach, od czego się zaczynają? Zapytamy też, czy nauczyciel nadal może być dla ucznia autorytetem i czy dorośli nie ingerują czasem zbyt mocno w życie szkoły?

Porozmawiamy także o internecie i algorytmach, które potrafią błyskawicznie podsuwać młodym brutalne i agresywne treści. Czy blokowanie nielegalnych materiałów jest dla młodego człowieka cenzurą? Dlaczego takie treści tak łatwo zdobywają uwagę nastolatków i dlaczego młodzi tak często szukają kontaktu oraz poczucia przynależności w grupach powstających wokół gier i mediów społecznościowych?

Padną również pytania o samotność młodych ludzi i odpowiedzialność dorosłych.

Na rozmowę Joanny Górskiej zapraszamy o g. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl , aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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