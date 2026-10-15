RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Czy jest szansa na przywrócenie funkcjonowania TK? Bodnar w RMF FM

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 15 października (15:27)

Czy w sporze o Trybunał Konstytucyjny przekroczono już granicę politycznego konfliktu? Czy prezydent może skutecznie blokować sędziów wybranych przez Sejm, odmawiając odebrania od nich ślubowania? O najnowsze wydarzenia wokół Trybunału Magda Sakowska zapyta Adama Bodnara, senatora i byłego ministra sprawiedliwości w Popołudniowej rozmowie w RMF FM.

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google
Czy jest szansa na przywrócenie funkcjonowania TK? Bodnar w RMF FM
Adam Bodnar (fot: Piotr Mazur) /RMF FM

Czy można znaleźć wyjście, które nie będzie oznaczało kolejnych lat podważania legalności Trybunału?

Czy możliwe jest odsunięcie Bogdana Święczkowskiego od kierowania Trybunałem, jaką rolę w rozwiązaniu konfliktu może odegrać prezydent i czy bez politycznego porozumienia da się jeszcze odbudować autorytet TK?

Dwóch sędziów Trybunału otrzymało już ochronę SOP w związku z kierowanymi wobec nich groźbami. Czy spór o Trybunał zaczyna wychodzić poza ramy prawnego i politycznego konfliktu?

Na rozmowę Magdy Sakowskiej zapraszamy o g. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych! 

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube: https://www.youtube.com/@RMF24Video.


Źródło: RMF FM
Tagi: Trybunał Konstytucyjny

Najważniejsze Fakty

Zobacz również