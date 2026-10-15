Czy jest szansa na przywrócenie funkcjonowania TK? Bodnar w RMF FM

Czy można znaleźć wyjście, które nie będzie oznaczało kolejnych lat podważania legalności Trybunału?
Czy możliwe jest odsunięcie Bogdana Święczkowskiego od kierowania Trybunałem, jaką rolę w rozwiązaniu konfliktu może odegrać prezydent i czy bez politycznego porozumienia da się jeszcze odbudować autorytet TK?
Dwóch sędziów Trybunału otrzymało już ochronę SOP w związku z kierowanymi wobec nich groźbami. Czy spór o Trybunał zaczyna wychodzić poza ramy prawnego i politycznego konfliktu?
Na rozmowę Magdy Sakowskiej zapraszamy o g. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!
Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube: https://www.youtube.com/@RMF24Video.