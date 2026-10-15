Czy jest szansa na przywrócenie funkcjonowania TK? Bodnar w RMF FM

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Czy w sporze o Trybunał Konstytucyjny przekroczono już granicę politycznego konfliktu? Czy prezydent może skutecznie blokować sędziów wybranych przez Sejm, odmawiając odebrania od nich ślubowania? O najnowsze wydarzenia wokół Trybunału Magda Sakowska zapyta Adama Bodnara, senatora i byłego ministra sprawiedliwości w Popołudniowej rozmowie w RMF FM.

Czy można znaleźć wyjście, które nie będzie oznaczało kolejnych lat podważania legalności Trybunału?

Czy możliwe jest odsunięcie Bogdana Święczkowskiego od kierowania Trybunałem, jaką rolę w rozwiązaniu konfliktu może odegrać prezydent i czy bez politycznego porozumienia da się jeszcze odbudować autorytet TK?

Dwóch sędziów Trybunału otrzymało już ochronę SOP w związku z kierowanymi wobec nich groźbami. Czy spór o Trybunał zaczyna wychodzić poza ramy prawnego i politycznego konfliktu?

Na rozmowę Magdy Sakowskiej zapraszamy o g. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl , aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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