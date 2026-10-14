Co przyniosły kontrole w szkołach? Komendant Główny Policji w RMF FM

Jednym z tematów będą też interwencje wobec młodych osób po kolejnych groźbach i alarmach. Ile osób po wstępnych zatrzymaniach zostało już zwolnionych? Czy mamy do czynienia z efektem naśladownictwa? Zapytamy również, czy policja ma wystarczające siły, by przez dłuższy czas zabezpieczać placówki w całym kraju. Jak przebiegły prowadzone kontrole?
W rozmowie również o planowanym Narodowym Biurze Śledczym Policji. Czy połączenie struktur rzeczywiście usprawni pracę służb, czy może osłabić wyspecjalizowany pion cyberbezpieczeństwa? Czy reorganizacja nie spowolni prowadzonych już wieloletnich śledztw CBŚP i CBZC?
Padną też pytania o zatrzymania w sprawie ataku na stację Starlinków i podejrzenia sabotażu. Czy trzy zatrzymane osoby zamykają ten wątek, czy policja prowadzi dalsze czynności? Zapytamy także, jak wojna w Ukrainie zmieniła codzienną pracę policji oraz czy nocna prohibicja w miastach takich jak Kraków i Warszawa rzeczywiście ograniczyła liczbę interwencji i powinna zostać rozszerzona na cały kraj.
Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy o g. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!
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