Co przyniosły kontrole w szkołach? Komendant Główny Policji w RMF FM

RMF24

Jak długo policjanci będą obecni w szkołach po ostatnich atakach i udaremnionych zamachach? Czy kilka ostatnich dni ujawniło luki w zabezpieczeniu placówek i czy uczniowie oraz nauczyciele rzeczywiście czują się bezpieczniej dzięki obecności funkcjonariuszy? O działania policji i dalsze kroki służb Piotr Salak zapyta gen. insp. Marka Boronia, Komendanta Głównego Policji w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. Poruszymy także sprawę działań policji przed Trybunałem Konstytucyjnym, wokół których pojawiły się zarzuty o przekroczenie uprawnień.

Jednym z tematów będą też interwencje wobec młodych osób po kolejnych groźbach i alarmach. Ile osób po wstępnych zatrzymaniach zostało już zwolnionych? Czy mamy do czynienia z efektem naśladownictwa? Zapytamy również, czy policja ma wystarczające siły, by przez dłuższy czas zabezpieczać placówki w całym kraju. Jak przebiegły prowadzone kontrole?

W rozmowie również o planowanym Narodowym Biurze Śledczym Policji. Czy połączenie struktur rzeczywiście usprawni pracę służb, czy może osłabić wyspecjalizowany pion cyberbezpieczeństwa? Czy reorganizacja nie spowolni prowadzonych już wieloletnich śledztw CBŚP i CBZC?

Padną też pytania o zatrzymania w sprawie ataku na stację Starlinków i podejrzenia sabotażu. Czy trzy zatrzymane osoby zamykają ten wątek, czy policja prowadzi dalsze czynności? Zapytamy także, jak wojna w Ukrainie zmieniła codzienną pracę policji oraz czy nocna prohibicja w miastach takich jak Kraków i Warszawa rzeczywiście ograniczyła liczbę interwencji i powinna zostać rozszerzona na cały kraj.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy o g. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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