Co czeka Polskę przed wyborami? Zapytamy prof. Rafała Chwedoruka

RMF24

W Popołudniowej rozmowie w RMF FM zapytamy prof. Rafała Chwedoruka z Uniwersytetu Warszawskiego o polityczne układanki przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Czy wspólny start partii koalicyjnych rzeczywiście zwiększyłby szanse obecnej większości na zwycięstwo? A może przeciwnie – mógłby zmobilizować wyborców Konfederacji i wzmocnić prawicową alternatywę?

Zapytamy także o trwałość koalicji rządzącej i spory, które mogą utrudnić wspólny start. Jednym z nich jest przyszłość Funduszu Kościelnego. Lewica naciska na jego likwidację, podczas gdy PSL proponuje inne rozwiązania. Czy tak głębokie różnice światopoglądowe da się pogodzić w ramach jednej listy wyborczej?

Porozmawiamy również o sytuacji na prawicy. Karol Nawrocki angażuje się w rozmowy dotyczące prawicowego paktu senackiego, a w grę może wchodzić porozumienie PiS, Konfederacji i Korony Grzegorza Brauna. Czy taki pakt jest realny i czy uda się znaleźć sposób na wykluczenie z niego kandydatów budzących największe kontrowersje?

Zapytamy też o Mateusza Morawieckiego i jego projekt Rozwój Plus. Były premier zapowiada samodzielny start w wyborach. Czy nowe ugrupowanie ma szanse przekroczyć 5-procentowy próg wyborczy i stać się samodzielną siłą na polskiej prawicy, czy raczej odbierze głosy PiS i Konfederacji?

W rozmowie nie zabraknie także gospodarki. Przyszłoroczny budżet zakłada deficyt na poziomie 282,6 mld zł, a według rządowych prognoz dług publiczny w kolejnych latach będzie zbliżał się do konstytucyjnego limitu 60 proc. PKB. Czy wysokie zadłużenie może stać się jednym z najważniejszych tematów kampanii wyborczej i czy partie, które wygrają wybory, będą zmuszone do bolesnych cięć lub podwyżek podatków?

Na rozmowę Grzegorza Sroczyńskiego zapraszamy o godz. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl i na nasze media społecznościowe! Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube https://www.youtube.com/@RMF24Video