„Nie mają mocno prawicowych poglądów”. Zaskakujące słowa o wyborcach Konfederacji

Prof. Chwedoruk o Konfederacji: Gra na wielu fortepianach
Prof. Rafał Chwedoruk mówił w RMF FM, że na fakt, iż część wyborców Konfederacji nie ma mocno prawicowych poglądów, wskazują m.in. badania dotyczące ich stosunku do kwestii praw kobiet. Tłumaczył też, z czego wynika jego zdaniem siła ugrupowania Sławomira Mentzena.
Konfederacja wygrała kartę tego, że my jesteśmy nowym światem przeciwko starym pokoleniom i dwóm głównym partiom politycznym. Poza tym ta partia gra na wielu fortepianach. Jest tam postsubkulturowy, endecki nacjonalizm, obecny i w odpowiednich momentach uruchamiany. Trochę kwestia Ukrainy przyciągnęła… - wyliczał politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.
„Założenie garnituru często kończy się niepowodzeniem”
Ekspert wskazał również na potencjalne niebezpieczeństwo, przed którym (tak jak w przeszłości inne ugrupowania budujące popularność na antysystemowości) stoi obecnie Konfederacja.
Założenie symboliczne garnituru i krawata, tak jak niegdyś Andrzej Lepper próbował zastąpić swój słynny sweter, często kończy się niepowodzeniem. Traci się rytm partii protestu, antysystemowej, prowokującej, a staje się partią mieszczańską – analizował rozmówca Grzegorza Sroczyńskiego.
Z wieloma partiami, które skrótowo można określić mianem partii prawicowego populizmu, tak się stało na zachodzie Europy. Problemy zaczęły się wtedy, kiedy obejmowały władzę – ostrzegł prof. Chwedoruk.
„Chcieliby likwidować policję”
Gość RMF FM zwrócił też uwagę na inną istotną część elektoratu Konfederacji, czyli osoby o poglądach libertariańskich.
To nurt ultraliberalny, który wszystko postrzega w kategoriach gry interesów. Najbardziej zacięci libertarianie chcieliby likwidować policję i zastąpić ją prywatnymi agencjami ochrony – wyjaśnił prof. Chwedoruk.