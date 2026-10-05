„Nie mają mocno prawicowych poglądów”. Zaskakujące słowa o wyborcach Konfederacji

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W Popołudniowej rozmowie w RMF FM prof. Rafał Chwedoruk podzielił się spostrzeżeniami na temat Konfederacji i jej wyborców, które mogą być dla wielu osób mocno zaskakujące. „Funkcjonalnie to jest partia centrowa” – stwierdził politolog. „Bardzo wiele badań pokazuje, że istotny procent wyborców Konfederacji to wyborcy, którzy nie interesują się jakoś szczególnie mocno polityką. Nie mają szczególnie mocno prawicowych poglądów” – przekonywał.

Sławomir Mentzen - poseł Konfederacji i jeden z jej liderów (fot. Łukasz Gągulski)

Sławomir Mentzen - poseł Konfederacji i jeden z jej liderów (fot. Łukasz Gągulski) / PAP

Prof. Chwedoruk o Konfederacji: Gra na wielu fortepianach

Prof. Rafał Chwedoruk mówił w RMF FM, że na fakt, iż część wyborców Konfederacji nie ma mocno prawicowych poglądów, wskazują m.in. badania dotyczące ich stosunku do kwestii praw kobiet. Tłumaczył też, z czego wynika jego zdaniem siła ugrupowania Sławomira Mentzena.

„Najważniejsza będzie ciepła woda w kranie”. Chwedoruk o przyszłorocznych wyborach Czas: 20:54

Konfederacja wygrała kartę tego, że my jesteśmy nowym światem przeciwko starym pokoleniom i dwóm głównym partiom politycznym. Poza tym ta partia gra na wielu fortepianach. Jest tam postsubkulturowy, endecki nacjonalizm, obecny i w odpowiednich momentach uruchamiany. Trochę kwestia Ukrainy przyciągnęła… - wyliczał politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.

Popołudniowa rozmowa Rafał CH RMF FM

„Założenie garnituru często kończy się niepowodzeniem”

Ekspert wskazał również na potencjalne niebezpieczeństwo, przed którym (tak jak w przeszłości inne ugrupowania budujące popularność na antysystemowości) stoi obecnie Konfederacja.

Założenie symboliczne garnituru i krawata, tak jak niegdyś Andrzej Lepper próbował zastąpić swój słynny sweter, często kończy się niepowodzeniem. Traci się rytm partii protestu, antysystemowej, prowokującej, a staje się partią mieszczańską – analizował rozmówca Grzegorza Sroczyńskiego.

Z wieloma partiami, które skrótowo można określić mianem partii prawicowego populizmu, tak się stało na zachodzie Europy. Problemy zaczęły się wtedy, kiedy obejmowały władzę – ostrzegł prof. Chwedoruk.

„Chcieliby likwidować policję”

Gość RMF FM zwrócił też uwagę na inną istotną część elektoratu Konfederacji, czyli osoby o poglądach libertariańskich.

To nurt ultraliberalny, który wszystko postrzega w kategoriach gry interesów. Najbardziej zacięci libertarianie chcieliby likwidować policję i zastąpić ją prywatnymi agencjami ochrony – wyjaśnił prof. Chwedoruk.