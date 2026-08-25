Zaczęło się od groźnego wypadku. To, co policjanci znajdowali później, szokuje

Do zdarzenia doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek w Tylmanowej, miejscowości znajdującej się w powiecie nowotarskim na południu Małopolski. Wszystko zaczęło się od groźnie wyglądającego wypadku - policjanci z Nowego Targu informują, że kierujący Audi stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w przydrożny mur oraz latarnię, a następnie wjechał do rowu.
Za kierownicą miał siedzieć 21-latek, który - jak ustalili funkcjonariusze - nie posiadał stosownych uprawnień. Mało tego - był pijany, bowiem badanie wykazało u niego ponad 1,5 promila alkoholu. Mężczyzna doznał urazu głowy i trafił do szpitala, gdzie zachowywał się agresywnie wobec funkcjonariuszy i ich znieważał.
W rozbitym samochodzie mundurowi znaleźli broń gazową, rewolwer i racę sygnalizacyjną. To nie był jednak koniec odkryć...
Marihuana i amunicja bez zezwolenia
Na miejscu wypadku pojawił się też 23-letni znajomy kierowcy. Z relacji nowotarskich policjantów wynika, że mężczyzna zachowywał się nerwowo, w związku z czym mundurowi podjęli wobec niego czynności.
Podejrzenia okazały się słuszne. Funkcjonariusze znaleźli przy nim woreczek z marihuaną. W jego samochodzie odkryto również amunicję, na którą - według policji - nie miał wymaganego pozwolenia.
Materiały wybuchowe w mieszkaniu
Podczas przeszukania mieszkania mężczyzny w Tylmanowej funkcjonariusze znaleźli trzy owalne, kartonowe rury z lontami detonacyjnymi. Policja określiła je jako samodziałowe materiały wybuchowe.
Na miejsce skierowano pirotechników z krakowskiego pododdziału kontrterrorystycznego oraz biegłego z laboratorium kryminalistycznego. Zabezpieczone przedmioty zostały następnie poddane kontrolowanej detonacji.
Obaj mężczyźni zostali zatrzymani. Zabezpieczona broń, amunicja i substancje będą teraz badane w ramach dalszego postępowania.