Tragedia w Krakowie. Znaleziono ciało kobiety, ranny mężczyzna w szpitalu

RMF24

W mieszkaniu przy ulicy Fatimskiej w Krakowie znaleziono zwłoki starszej kobiety oraz rannego mężczyznę. Na miejscu był prokurator a funkcjonariusze będą wyjaśniać, co dokładnie się wydarzyło.

Wstrząsające wydarzenia rozegrały się w poniedziałkowe popołudnie w jednym z mieszkań na krakowskich Bieńczycach.

Jak informuje reporter RMF FM Maciej Sołtys, po godzinie 17:00 służby odkryły ciało około 70-letniej kobiety. W lokalu znaleziono także rannego mężczyznę, który natychmiast trafił do szpitala.

Na miejscu tragedii pracował prokurator oraz funkcjonariusze policji. Na razie nie wiadomo, co dokładnie wydarzyło się w mieszkaniu.

Śledczy nie podają więcej szczegółów.