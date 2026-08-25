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Tragedia w Krakowie. Znaleziono ciało kobiety, ranny mężczyzna w szpitalu

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 25 sierpnia (10:34)

W mieszkaniu przy ulicy Fatimskiej w Krakowie znaleziono zwłoki starszej kobiety oraz rannego mężczyznę. Na miejscu był prokurator a funkcjonariusze będą wyjaśniać, co dokładnie się wydarzyło.

Tragedia w Krakowie. Znaleziono ciało kobiety, ranny mężczyzna w szpitalu
Zdjęcie poglądowe /Shutterstock

Wstrząsające wydarzenia rozegrały się w poniedziałkowe popołudnie w jednym z mieszkań na krakowskich Bieńczycach. 

Jak informuje reporter RMF FM Maciej Sołtys, po godzinie 17:00 służby odkryły ciało około 70-letniej kobiety. W lokalu znaleziono także rannego mężczyznę, który natychmiast trafił do szpitala. 

Na miejscu tragedii pracował prokurator oraz funkcjonariusze policji. Na razie nie wiadomo, co dokładnie wydarzyło się w mieszkaniu. 

Śledczy nie podają więcej szczegółów. 

 

 

 


Źródło: RMF24
Tagi: zabójstwo ciało kobiety
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