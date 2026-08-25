Tragedia w Krakowie. Znaleziono ciało kobiety, ranny mężczyzna w szpitalu
Opracowanie:
Renata Gaweł
Publikacja: Dzisiaj, 25 sierpnia (10:34)
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W mieszkaniu przy ulicy Fatimskiej w Krakowie znaleziono zwłoki starszej kobiety oraz rannego mężczyznę. Na miejscu był prokurator a funkcjonariusze będą wyjaśniać, co dokładnie się wydarzyło.
Wstrząsające wydarzenia rozegrały się w poniedziałkowe popołudnie w jednym z mieszkań na krakowskich Bieńczycach.
Jak informuje reporter RMF FM Maciej Sołtys, po godzinie 17:00 służby odkryły ciało około 70-letniej kobiety. W lokalu znaleziono także rannego mężczyznę, który natychmiast trafił do szpitala.
Na miejscu tragedii pracował prokurator oraz funkcjonariusze policji. Na razie nie wiadomo, co dokładnie wydarzyło się w mieszkaniu.
Śledczy nie podają więcej szczegółów.