Do wypadku doszło na wiadukcie nowej zakopianki w miejscowości Lasek w gminie Nowy Targ. 47-letni mężczyzna spadł z wysokości kilku metrów. Do szpitala transportował go śmigłowiec LPR.

/ Shutterstock Do wypadku doszło w poniedziałek rano w miejscowości Lasek. Mężczyzna został ciężko ranny. Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował 47-latka do szpitala w Nowym Targu. Jak informuje Iwona Mikrut, rzecznik Krakowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, pracownik, który przygotowywał zbrojenie wiaduktu na budowanym węźle Klikuszowa, spadł z wysokości czterech metrów i nadal przebywa w szpitalu. Był zatrudniony przez podwykonawcę nowego odcinka zakopianki między Rabką a Nowym Targiem. "1 sierpnia 2022 r. w godzinach porannych, z wiaduktu na budowanym węźle Klikuszowa, w ramach dwujezdniowej DK47 Rdzawka - Nowy Targ spadł robotnik wykonujący zbrojenie, z wysokości 4 m. Wykonawca zawiadomił pogotowie ratunkowe, policję i Państwową Inspekcję Pracy. Ranny robotnik został przetransportowany do szpitala w Nowym Targu. Policja ustala przyczyny wypadku" - informuje rzecznik. Zobacz również: Śmierć na torach

Uciekł z miejsca wypadku - został aresztowany

Mały niedźwiadek na szlaku pełnym ludzi