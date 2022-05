W Krynicy-Zdroju będzie można choć na jeden dzień przenieść się do przeszłości i odkryć historyczne miejsce na nowo. Polskie Koleje Linowe w swoim ośrodku turystycznym na Górze Parkowej przygotowały niesamowitą przygodę, dzięki której za pomocą wehikułu czasu udamy się do lat 30. XX wieku. Wielkie otwarcie kolejki na Górę Parkową – po modernizacji - już w sobotę i niedzielę (21 i 22 maja). Zaplanowano m.in. pokazy mody retro, wyjątkową degustację, koncerty oraz wiele wydarzeń specjalnych stylizowanych w klimacie lat 30. XX wieku.

W weekend oficjalne otwarcie kolejki na Górę Parkową / Materiały prasowe

Jeśli do tej pory powrót do przeszłości kojarzył się Wam jedynie ze światem filmów science fiction, pora to zmienić. Ośrodek Polskich Kolei Linowych na Górze Parkowej został zmodernizowany i po dwuletniej przerwie udostępniony dla turystów.

I choć pierwsi goście już w weekend majowy mieli niepowtarzalną okazję, by udać się w sentymentalną podróż odrestaurowanym i zabytkowym wagonikiem kolei PKL aż do 1937 roku, to atrakcje zaplanowane na wielkie otwarcie ośrodka PKL po modernizacji dopiero przed nami.

Ośrodek PKL na Górze Parkowej od początku maja jest czynny dla wszystkich osób, które odwiedzają Krynicę-Zdrój i Górę Parkową. Turyści mogą już korzystać z przygotowanych atrakcji i poznawać niesamowitą historię tego miejsca. Oczywiście przygotowaliśmy też wielkie otwarcie i dodatkowe wydarzenia towarzyszące, których nie mogą państwo - mówi Patryk Białokozowicz z zarządu PKL.

PKL Góra Parkowa - jakość i unikatowość

Turyści, którzy planują odwiedzić odnowiony ośrodek PKL na Górze Parkowej w Krynicy-Zdrój, mogą korzystać ze wszystkich udostępnionych atrakcji. Te zostały tak dopracowane, by goście już po przekroczeniu progu budynku dolnej stacji kolei linowo-terenowej PKL na Górze Parkowej mogli zacząć swoją niepowtarzalną podróż w czasie.

Na wzniesienie Góry Parkowej dotrzeć można historycznym i odrestaurowanym wagonikiem, w którym na podróżujących czeka prawdziwa niespodzianka - musicie to zobaczyć. Przy górnej stacji kolei znajdują się restauracja oraz kawiarnia w stylu art deco, powszechnego w latach 20. i 30. XX wieku. Ale nie tylko odnowione wnętrze budynków przenosi nas w czasie. Turyści korzystający z restauracji oraz kawiarni w karcie menu znaleźć mogą specjały, które w tamtych latach zachwycały gusta kuracjuszy.

Wielkie otwarcie kolejki na Górę Parkową. Posłuchaj spotu

Polskie Koleje Linowe w zmodernizowanym i udostępnionym ośrodku na Górze Parkowej zadbały o każdy szczegół, by przybliżyć blask dawnej Krynicy-Zdrój i Góry Parkowej. Klimat dwudziestolecia oferujemy również w dedykowanej formie menu, sposobie obsługi korespondującej z obyczajami i jej jakością. Specjalnie wypracowaliśmy kartę dań, by naszych gości także kulinarnie przenieść w czasie. Każdy, kto odwiedzi Restaurację i Kawiarnię Parkową będzie mógł pobyć trochę w innym świecie, zarówno w pięknych wnętrzach odrestaurowanych obiektów, jak i przygotowanych propozycjach przez szefa kuchni oraz obsługę - mówi Tomasz Dzierżęga, odpowiedzialny za ofertę HoReCa Grupy PKL.

Wielkie otwarcie

Na weekend 21 i 22 maja Polskie Koleje Linowe zaplanowały wielkie otwarcie Góry Parkowej i prawdziwe retro atrakcje, których nie można przegapić. Podczas uroczystości nie zabraknie jubileuszowego tortu, który uświetni nie tylko otwarcie ośrodka po modernizacji, ale będzie symbolicznym nawiązaniem do 85 urodzin i powstania w 1937 roku kolei linowo-terenowej na Górę Parkową. To drugi w historii rozwoju ośrodek Polskich Kolei Linowych, który powstał rok po wybudowaniu kolei linowej na Kasprowy Wierch.

W weekend wielkiego otwarcia w ośrodku PKL Góra Parkowa zaplanowane zostały m.in. pokazy mody retro, koncerty oraz wiele towarzyszących otwarciu wydarzeń specjalnych stylizowanych w klimacie lat 30. XX wieku.

PKL zapraszają wszystkich miłośników historii, natury i dobrej zabawy do Krynicy-Zdrój na wielkie otwarcie ośrodka Góra Parkowa. Spotkajmy się 21 i 22 maja na wydarzeniu sezonu w Krynicy-Zdrój!

Bilety można kupić w biletomatach, przez sklep internetowy PKL oraz w kasie ośrodka PKL Góra Parkowa.

Szczegółowy program na sobotę - 21 maja:

godz. 10-12 - degustacja potraw z lat 30.

godz. 11 - rewia mody retro

godz. 12-16 - retro animacje dla dzieci

godz. 13 - rower i jego historia

godz. 14 - narty - dancing - brydż

godz. 15 - moda sportowa lat 30.

godz. 16 - rewia mody retro

godz. 17 - w rytmie charlestona, Formacja Taneczna Funky Dolls

godz. 18 - koncert a'la Jan Kiepura. Iwona Socha i Adam Sobierajski wcielą się w postać Jana Kiepury i Marty Egghert

godz. 19 - tango show i warsztaty taneczna

godz. 20-21 - retro party z DJ-em

Szczegółowy program na niedzielę - 22 maja: