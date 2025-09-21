Tunel na Zakopiance pod Luboniem Małym (woj. małopolskie) będzie czasowo nieczynny w najbliższych dniach. Poinformowała o tym GDDKiA. Utrudnienia są związane z pracami serwisowymi i przeglądem systemów bezpieczeństwa.

Tunel na Zakopiance będzie czasowo nieczynny w najbliższych dniach / Grzegorz Momot / PAP

Czasowe zamknięcie wystąpi w nocy z poniedziałku na wtorek oraz z wtorku na środę.

Jak przekazał Kacper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA, w pierwszą noc zamknięty będzie przejazd w kierunku Zakopanego od godz. 22 do 6 rano. Z kolei drugiej nocy w tym samym czasie ruch zostanie wstrzymany w kierunku Krakowa. Dodatkowo w obu terminach, między godz. 1.30 a 2.00, tunel zostanie całkowicie zamknięty w obu kierunkach z powodu prób pożarowych.

Jak wyjaśnił Michna, prace mają charakter cykliczny i obejmują m.in. przegląd systemów oświetlenia, zasilania, sterowania, wentylacji, monitoringu, czujników, nagłośnienia, łączności, hydrantów i dylatacji. Na czas zamknięcia trasa S7 będzie niedostępna między węzłami Lubień i Skomielna Biała. Kierowcy zostaną skierowani na objazdy drogą wojewódzką nr 968 przez Mszanę Dolną i dalej drogą krajową nr 28.

Tunel im. Marii i Lecha Kaczyńskich pod Luboniem Małym w Beskidzie Wyspowym, liczący 2058 m długości, jest kluczowym elementem drogi ekspresowej S7, czyli popularnej zakopianki na odcinku Lubień - Rabka-Zdrój. Obiekt oddano do użytku 12 listopada 2022 r.