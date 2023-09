Straż graniczna zapewnia, że nie ma mowy o przywróceniu kontroli na południowych granicach Polski. Funkcjonariusze tłumaczą, w jaki sposób realizują wczorajsze polecenie premiera Mateusza Morawieckiego, aby wprowadzić kontrole pojazdów na granicy polsko-słowackiej.

Zdjęcie ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Premier Mateusz Morawiecki na wczorajszym wiecu w lubelskim Kraśniku powiedział, że polecił szefowi MSWiA Mariuszowi Kamińskiemu wprowadzenie kontroli na granicy polsko-słowackiej samochodów, busów i autobusów, które można podejrzewać o to, że "tamtędy migrują nielegalni imigranci".

Po tej popołudniowej zapowiedzi szefa rządu straż graniczna kieruje jeszcze więcej funkcjonariuszy do działań prowadzonych od kilku tygodni.

Chodzi o zwiększenie liczby patroli, które na drogach południowej Polski kontrolują przede wszystkim busy i samochody dostawcze, ale i osobówki, którymi mogliby nielegalnie podróżować imigranci.

Do tej pory to są tylko kontrole, które nie mogą mieć w żadnym wypadku wymiaru kontroli granicznych, gdyż jest to zakazane kodeksem granicznym Schengen - powiedziała reporterowi RMF FM Krzysztofowi Zasadzie rzeczniczka SG por. Anna Michalska.

Przypominam, że to są tylko kontrole wyrywkowe, które nie mają charakteru stałego. Nie możemy w żaden sposób utrudniać lub niszczyć swobody podróżowania przez granice wewnętrzne Unii Europejskiej - podkreśliła.

W tym roku w rejonie południowej granicy zatrzymano około 600 cudzoziemców, którzy nie mieli zgody na wjazd do Polski. To prawie pięciokrotny wzrost, bowiem w zeszłym roku były to 122 osoby.

Dodatkowo w tym roku przy granicy z Niemcami zatrzymano blisko 500 imigrantów, którzy wjechali do Polski z Czech i Słowacji. O dynamice świadczy fakt, że w styczniu zatrzymano 30 cudzoziemców, w marcu - 34, w sierpniu - 206, a do połowy września - już 150.