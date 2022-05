Mimo licznych ostrzeżeń, spotkań z seniorami oraz ciągłych apeli policjantów o ostrożność podczas prowadzenia rozmów telefonicznych z nieznajomymi, oszuści nadal wyłudzają spore sumy pieniędzy od osób starszych. W poniedziałek starsza mieszkanka Sądecczyzny przez osobę podszywającą się pod jej córkę straciła 122 tys. złotych.

Jak informuje Aneta Izworska z sądeckiej Policji, 16 maja do jednej z mieszkanek powiatu nowosądeckiego z zastrzeżonego numeru zadzwoniła kobieta, która przedstawiła się jako jej córka. Kiedy 78-latka zwróciła uwagę, że głos w słuchawce brzmi inaczej niż zazwyczaj, ta przekonała seniorkę, że to przez chore gardło. Rozmówczyni poinformowała, że jej koleżanka z pracy ma problemy w banku i pilnie potrzebuje pieniędzy. Poprosiła 78-latkę, aby się nie rozłączała, przygotowała wszystkie oszczędności i przekazała je kurierowi, który wkrótce miał się u niej pojawić. Starsza pani nieświadoma zagrożenia, zgodnie z poleceniem spakowała 122 tys. złotych, a kilka minut później przekazała gotówkę nieznajomemu mężczyźnie. Seniorka zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa dopiero wtedy, gdy zadzwoniła do niej prawdziwa córka.

Teraz policjanci starają się ustalić i zatrzymać sprawców tego przestępstwa.

Należy uważać na oszustów

Funkcjonariusze po raz kolejny apelują także do seniorów i członków ich rodzin o zachowanie szczególnej ostrożności oraz radzą, jak nie dać się oszukać:

W momencie gdy ktoś podając się przez telefon na przykład za krewnego, policjanta, pracownika banku, itp. będzie żądał pieniędzy funkcjonariusze radzą, by natychmiast zakończyć taką rozmowę telefoniczną!

Nie działajmy w pośpiechu, dajmy sobie czas do namysłu. Jeżeli mamy wątpliwości lub nie wiemy, jak zareagować powiedzmy o podejrzanym telefonie komuś z bliskich (trzeba pamiętać o rozłączeniu - dokładnym odłożeniu słuchawki - lub skorzystać z innego aparatu telefonicznego) Zawsze potwierdzajmy taką „prośbę o pomoc”, kontaktując się osobiście z osobą, za którą podaje się rozmówcę - wystarczy wykonać jeden telefon , aby uchronić swoje oszczędności.

Gdy pojawia się jakiekolwiek podejrzenie, że to może być próba oszustwa, koniecznie należy powiadomić Policję, dzwoniąc pod numer 112.