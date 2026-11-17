RMF24

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We wtorek wieczorem kierowcy podróżujący zakopianką muszą przygotować się na utrudnienia. W związku z corocznymi ćwiczeniami służb ratowniczych tunel pod Luboniem Małym oraz odcinek trasy S7 między węzłami Lubień i Skomielna Biała zostaną zamknięte dla ruchu w obu kierunkach. Utrudnienia potrwają od godziny 21:00 do około 1:00 w nocy.

Ćwiczenia służb ratowniczych – tunel nieprzejezdny

Jak GDDKiA coroczne ćwiczenia służb ratowniczych mają na celu sprawdzenie gotowości do działania w sytuacjach kryzysowych. Od godz. 21.00 przejazd tunelem pod Luboniem Małym będzie niemożliwy.

„Przewidujemy, że tunel zostanie otwarty do ruchu ok. 1:00 w nocy” – przekazano w oficjalnym komunikacie.

Objazdy i organizacja ruchu

Na czas zamknięcia wyznaczono objazd. Kierowcy jadący zakopianką będą musieli zjechać z węzła Lubień na drogę wojewódzką nr 968 w kierunku Mszany Dolnej, a następnie kontynuować podróż drogą krajową nr 28 do węzła Skomielna Biała.

Na kluczowych skrzyżowaniach w Skomielnej Białej i Mszanie Dolnej ruchem będzie kierowała policja.

Fot. GDDKiA

Po zakończeniu ćwiczeń służb ratowniczych trasa zostanie ponownie otwarta dla ruchu. Kierowcy planujący podróż w tym czasie powinni uwzględnić objazdy i możliwe opóźnienia.

Tunel pod Luboniem Małym jest częścią drogi ekspresowej S7 na odcinku Lubień – Rabka-Zdrój. Budowa tej trasy została współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 2,5 miliarda złotych, z czego ponad 1,2 miliarda pochodziło ze środków unijnych.