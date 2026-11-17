Ćwiczenia służb ratowniczych – tunel nieprzejezdny
Jak GDDKiA coroczne ćwiczenia służb ratowniczych mają na celu sprawdzenie gotowości do działania w sytuacjach kryzysowych. Od godz. 21.00 przejazd tunelem pod Luboniem Małym będzie niemożliwy.
„Przewidujemy, że tunel zostanie otwarty do ruchu ok. 1:00 w nocy” – przekazano w oficjalnym komunikacie.
Objazdy i organizacja ruchu
Na czas zamknięcia wyznaczono objazd. Kierowcy jadący zakopianką będą musieli zjechać z węzła Lubień na drogę wojewódzką nr 968 w kierunku Mszany Dolnej, a następnie kontynuować podróż drogą krajową nr 28 do węzła Skomielna Biała.
Na kluczowych skrzyżowaniach w Skomielnej Białej i Mszanie Dolnej ruchem będzie kierowała policja.
Po zakończeniu ćwiczeń służb ratowniczych trasa zostanie ponownie otwarta dla ruchu. Kierowcy planujący podróż w tym czasie powinni uwzględnić objazdy i możliwe opóźnienia.
Tunel pod Luboniem Małym jest częścią drogi ekspresowej S7 na odcinku Lubień – Rabka-Zdrój. Budowa tej trasy została współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 2,5 miliarda złotych, z czego ponad 1,2 miliarda pochodziło ze środków unijnych.