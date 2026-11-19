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Jeszcze do końca miesiąca obowiązuje zakaz poruszania się od zmierzchu do świtu na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Władze Parku korzystają z czasowych ograniczeń, aby odpowiednio zadbać zwierzęta.

Zakaz nocnych wędrówek w Tatrach

Na terenie TPN w okresie od 1 marca do 30 listopada obowiązuje stały zakaz poruszania się po szlakach od zmierzchu do świtu.

Noc to czas szczególnej aktywności wielu gatunków zwierząt zamieszkujących Tatry. Wśród nich są zarówno te typowo nocne, jak i dzienne, które w nocy odpoczywają i są szczególnie czujne wobec zagrożeń. Wędrówki ludzi po zmroku zakłócają spokój zwierząt, utrudniają im żerowanie, odpoczynek oraz przemieszczanie się między ważnymi dla nich miejscami.

Wczesna wiosna to okres godów cietrzewi i głuszców, a także czas, gdy ciężarne samice wielu gatunków przygotowują się do porodu. Spokój w tym czasie jest dla nich kluczowy. Zakaz nocnych wędrówek pozwala zwierzętom na swobodne przemieszczanie się i minimalizuje ryzyko niebezpiecznych spotkań z ludźmi.

Bezpieczeństwo turystów także jest ważne

Ograniczenia mają również chronić turystów. Nocą drapieżniki, takie jak niedźwiedzie, wilki, rysie czy lisy, chętnie korzystają ze szlaków. Zaskoczone i przestraszone zwierzę może zachować się agresywnie.

W Tatrach sieć szlaków jest bardzo gęsta – aż 275 km tras, a niemal cała powierzchnia parku znajduje się w pobliżu szlaków. Dlatego tak ważne jest, by nie zakłócać nocnego życia przyrody i nie narażać się na niebezpieczeństwo.

Problemem jest też to, że po zmroku łatwiej o wypadek, a nocne interwencje ratowników są obarczone dużo większym ryzykiem. „W Tatrach nie ma potrzeby planowania wędrówek nocnych - to góry o stosunkowo niewielkiej skali, które pozwalają bezpiecznie zaplanować wyjście i powrót w ciągu dnia” – zauważa TPN.

W tym roku były dodatkowe ograniczenia

Warto wspomnieć, że oprócz stałego zakazu, TPN w tym roku zdecydował się na wprowadzenie dodatkowych ograniczeń, które obowiązywały od 1 do 28 lutego 2026 r. Zakładały one zakaz poruszania się po szlakach turystycznych w godzinach od 22:00 do 5:00.

Wówczas władze parku tłumaczyły, że zdecydowały się na taki krok po analizie wyników monitoringu nocnej aktywności zwierząt w parku. Pokazały one, że „mimo znacznie mniejszej skali niż ruch dzienny - ruch turystyczny nocą jest dla fauny szczególnie uciążliwy i szkodliwy”.

Ograniczenia dla turystów na Słowacji

Ograniczenia obowiązują od 1 listopada również po słowackiej stronie Tatr. Tatrzański Park Narodowy (TANAP) co roku wprowadza zimowe zamknięcie większości wysokogórskich szlaków. Ograniczenia dotyczą tras położonych powyżej schronisk i w większości przypadków potrwają do końca maja przyszłego roku.

Zakaz obejmuje także popularne szlaki prowadzące przez polsko-słowacką granicę - między innymi w rejonie Rysów, Kasprowego Wierchu, Wołowca i Rakonia. Choć po polskiej stronie część tras pozostaje formalnie dostępna, turyści nie mogą kontynuować wędrówki na zamknięte słowackie odcinki.

Decyzja ma chronić tatrzańską przyrodę w okresie zimowym, gdy zwierzęta potrzebują spokoju. Chodzi także o bezpieczeństwo turystów. W wyższych partiach gór szybko pojawiają się lód i śnieg, a wraz z nadejściem zimy rośnie zagrożenie lawinowe.

Są wyjątki od zakazu. Nadal można wejść na Skrajne Solisko w Tatrach Wysokich. W Tatrach Zachodnich dostępne pozostają żółte szlaki na Baraniec i Rohacz Płaczliwy. Do 15 grudnia otwarty jest także szlak do Symbolicznego Cmentarza pod Osterwą, niedaleko Popradzkiego Stawu. Przed wyjściem w góry służby zalecają sprawdzenie komunikatów dotyczących pogody, zagrożenia lawinowego i aktualnej dostępności tras.