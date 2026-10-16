Jeździłeś na narty w Dolomity? Możesz dostać zwrot części kosztów za skipassy

RMF24

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Na stronie internetowej Dolomiti Superski rusza nabór wniosków o zwrot części wydatków lub zniżkę na przyszłe skipassy. Na narciarzy, którzy szusowali w Dolomitach, czeka aż 50 milionów euro do podziału – wszystko w ramach porozumienia z włoską Agencją ds. Konkurencji i Rynku (Agcm). To efekt postępowania, które wykazało zbyt sztywne zasady sprzedaży karnetów w ostatnich sezonach.

Kto może skorzystać z akcji?

Z programu mogą skorzystać osoby, które kupiły skipassy Dolomiti Superski w sezonach zimowych 2022/23, 2023/24 lub 2024/25. Dotyczy to karnetów ważnych od 1 do 31 dni, zakupionych w jednym z 12 słynnych dolomickich ośrodków: m.in. Cortina d’Ampezzo, Val Gardena, Alta Badia, Plan de Corones, Val di Fiemme i San Martino di Castrozza.

Uwaga! Akcja obejmuje także bilety promocyjne i z otwartą datą, ale nie dotyczy skipassów sezonowych, półdniowych, rodzinnych, czy ważnych tylko na pojedyncze wyciągi.

Zakupy z sezonu 2025/26 są wyłączone z programu.

Zwrot gotówki czy zniżka na przyszłość?

Do wyboru są dwie opcje:

- Zwrot 20 procent wydanej kwoty – przelew na wskazane konto bankowe

- Bon zniżkowy 30 procent – do wykorzystania na przyszłe zakupy skipassów aż do sezonu 2028/29

Przykład? Jeśli na skipassy wydałeś 100 euro, możesz odzyskać 20 euro gotówką lub otrzymać bon o wartości 30 euro na kolejne zakupy.

Bon nie jest imienny, można go przekazać innej osobie, ale trzeba od razu wybrać konkretny ośrodek, w którym zostanie wykorzystany – tej decyzji nie da się później zmienić.

Jak złożyć wniosek? Instrukcja krok po kroku

Od 15 października wystarczy zalogować się na swoje konto w sklepie online Dolomiti Superski, wejść w zakładkę „Benefits Agcm”, podać numer telefonu i zaakceptować warunki.

Następnie należy wskazać skipassy, które kwalifikują się do akcji, i wybrać preferowaną formę zwrotu. W przypadku wyboru przelewu trzeba podać numer konta IBAN, a przy bonie – wybrać ośrodek narciarski.

Nie masz już numeru karty skipass? Nic straconego! Możesz wgrać skan paragonu lub inny dowód zakupu. Jeśli dokumentacja będzie niepełna, Dolomiti Superski poprosi o jej uzupełnienie w ciągu 15 dni.

Liczy się czas – kto pierwszy, ten lepszy!

Warto się pospieszyć – pula środków jest ograniczona, a samo złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania zwrotu lub bonu. Decyduje kolejność zgłoszeń i dostępność funduszy. Jeśli więc chcesz odzyskać część pieniędzy lub zdobyć zniżkę na kolejne szusowanie w Dolomitach, nie zwlekaj!

Program po postępowaniu antymonopolowym

Program przewiduje łącznie 50 mln euro do podziału: 30 mln euro na rekompensaty dla klientów oraz 20 mln euro na promocje i ulgi w kolejnych sezonach narciarskich.

Program wprowadzono po rozstrzygnięciu postępowania antymonopolowego, które zostało wszczęte przez włoski Urząd Ochrony Konkurencji i Rynku (AGCM) w 2025 r. - po zgłoszeniu dotyczącym zasad sprzedaży skipassów. Sprawdzano, czy zasady współpracy między konsorcjum Dolomiti Superski a 12 lokalnymi konsorcjami narciarskimi nie ograniczały konkurencji na rynku skipassów.

Wątpliwości urzędu dotyczyły dwóch kwestii:

ustalania cen karnetów. Zasady zapisane w statucie federacji mogły prowadzić do wspólnego ustalania cen skipassów w poszczególnych dolinach, ograniczając niezależność lokalnych konsorcjów w polityce cenowej

w poszczególnych dolinach, ograniczając niezależność lokalnych konsorcjów w polityce cenowej ograniczania sprzedaży przez pośredników. Lokalne konsorcja miały ograniczone możliwości sprzedawania swoich karnetów za pośrednictwem zewnętrznych firm, co mogło utrudniać rozwój alternatywnych kanałów sprzedaży i ograniczać konkurencję.

Postępowanie rozpoczęło się po zgłoszeniu firmy SportIt, która spotkała się z odmową możliwości sprzedaży skipassów Dolomiti Superski jako pośrednik. W lipcu 2025 r. urząd przeprowadził również kontrole w siedzibach federacji i zrzeszonych konsorcjów.

W sierpniu 2026 r. AGCM zaakceptował zobowiązania zaproponowane przez Dolomiti Superski i 12 lokalnych konsorcjów. Zobowiązały się one do rezygnacji z koordynowania cen i zasad dystrybucji lokalnych skipassów oraz do wprowadzenia rekompensat dla klientów o łącznej wartości 30 mln euro. Dodatkowo mają utrzymać wybrane promocje i ulgi przez pięć kolejnych sezonów zimowych, o wartości około 20 mln euro.