W 2025 roku Tatrzański Park Narodowy obchodzi 70-lecie istnienia. Z tej okazji 16-17 maja w Centrum Konferencyjnym ICE Kraków odbędzie się wyjątkowa konferencja „Przykład idzie z gór” – wydarzenie edukacyjne łączące przyrodę, naukę i inspiracje płynące z gór. Program obejmuje trzy tematyczne panele: dla młodzieży, dorosłych oraz przedstawicieli biznesu. To spotkanie dla wszystkich, którzy chcą lepiej zrozumieć środowisko i czerpać z doświadczenia gór w codziennym życiu. Wśród prelegentów między innymi Tomasz Rożek, Szymon Malinowski, Marta Niedźwiecka, Jan Krzysztof czy Joanna Wojsiat. Bilety są już dostępne w sprzedaży.

/ materiały promocyjne

Historia Tatrzańskiego Parku Narodowego sięga 1 stycznia 1955 roku. Rok jubileuszowy 2025 to nie tylko czas podsumowań i refleksji nad dotychczasową działalnością Parku, ale przede wszystkim okazja do podkreślenia wartości płynących z doświadczenia gór i natury oraz przekazanie ich dalej. Edukacja jest bardzo ważnym filarem działalności Parku. Poprzez swoje centra edukacyjne, liczne programy i wydarzenia TPN pomaga zrozumieć przyrodę i kulturę Tatr, wpływając na postawy i zachowania wobec przyrody i środowiska. Konferencja "Przykład idzie z gór" to wydarzenie unikatowe, wychodzące poza granice Parku i kierowane do szerokiego grona odbiorców.

Jaki „Przykład idzie z gór”?

Góry to miejsce refleksji, tam odnajdujemy to, co w nas najlepsze. Każdy, kto kiedykolwiek wędrował po Tatrach, wie, że góry uczą cierpliwości, odwagi, przywództwa, samodzielności, wytrwałości czy sztuki podejmowania decyzji w zmieniających się warunkach. W górach wystawiamy się na różne zagrożenia, doświadczamy wielu uczuć i emocji. Te same wyzwania, które stawiają przed nami tatrzańskie szlaki, pojawiają się w życiu zawodowym, relacjach międzyludzkich.

Naszą misją jest nie tylko ochrona Tatr, ale także edukacja i inspirowanie do odpowiedzialnych postaw wobec natury. Konferencja ‘Przykład idzie z gór’ to doskonała okazja, by pokazać, jak wartości wyniesione z gór mogą kształtować nasze codzienne decyzje, zarówno w biznesie, edukacji, jak i życiu osobistym - mówi Szymon Ziobrowski, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Konferencja inna niż wszystkie

Program konferencji wyrósł z wartości, które niesie ze sobą doświadczenie gór. Podczas dwóch dni konferencji uczestnicy będą mogli wziąć udział w trzech tematycznych panelach: Szkoła, Biznes i Lifestyle. Każdy z nich obejmie dynamiczne, 20-minutowe prelekcje prowadzone przez ekspertów z różnych dziedzin: naukowców, przyrodników, psychologów, sportowców i przedstawicieli biznesu. Prelekcje to nie tylko opowieści o górach - to inspiracje, które mają zmieniać sposób myślenia, motywować do działania i kształtować postawy oparte na odpowiedzialności, wytrwałości i szacunku do innych ludzi i natury.

Wśród prelegentów znajdą się m.in.: popularyzator nauki Tomasz Rożek, skialpinista Andrzej Bargiel, psycholożka Joanna Chmura, naczelnik TOPR Jan Krzysztof, neurobiolożka Joanna Wojsiat, analityczka trendów w biznesie Zuza Skalska, były dyrektor TPN Paweł Skawiński czy geofizyk i badacz zmian klimatu Szymon Malinowski.

Dlaczego w Krakowie?

Konferencja odbędzie się w ICE Kraków - nowoczesnym centrum konferencyjnym w sercu Małopolski. Wybór tej lokalizacji nie jest przypadkowy - daje możliwość dotarcia do jak najszerszej grupy odbiorców, również tych, którzy na co dzień nie bywają w Tatrach.

Park nie może być samotną wyspą, wydzieloną enklawą. Potrzebuje otoczenia społecznego. Bez tego otoczenia park jako idea - wymyślona przez ludzi dla ludzi - przestanie mieć sens - mówi Szymon Ziobrowski.

Chcemy, by ta konferencja była przestrzenią do wymiany myśli i doświadczeń, by inspirowała do działania i pokazywała, że troska o przyrodę to także troska o naszą przyszłość. Wspólnie porozmawiamy o tym, jak wartości wyniesione z gór mogą wpływać na nasze decyzje, nawyki i sposób myślenia. Każdy może znaleźć swoje góry, nawet na nizinach. Przenosimy je w niżej położone rejony Polski, by każdy mógł je odkryć i zainspirować się ich przesłaniem - dodaje Ziobrowski.

W przestrzeniach wspólnych ICE Kraków na uczestników czekają dodatkowe atrakcje, w tym strefa warsztatów edukacyjnych TPN, przestrzeń Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz stoiska edukacyjne i partnerskie. To miejsce sprzyjające rozmowom, wymianie wiedzy oraz chwili wytchnienia w inspirującej atmosferze.

Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich.

Bilety są już dostępne na Eventim.pl.

Więcej informacji o wydarzeniu: www.przykladidziezgor.pl