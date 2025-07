​Sąd w Nowym Targu zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla 55-letniego mężczyzny, który w nocy z niedzieli na poniedziałek potrącił śmiertelnie 16-latka w miejscowości Trute koło Nowego Targu (woj. małopolskie). Nastolatek zmarł po przewiezieniu do szpitala. Sprawca wypadku zbiegł z miejsca zdarzenia i - jak się okazało - był pod wpływem alkoholu.

Areszt dla sprawcy tragicznego wypadku w Trutym / Shutterstock

Do tragicznego wypadku doszło na nieoświetlonym odcinku drogi między miejscowościami Morawczyna i Trute. Czterech nastolatków szło poboczem drogi, gdy jeden z nich - 16-latek - został potrącony przez nadjeżdżający samochód. Mimo szybkiego przewiezienia do szpitala chłopca nie udało się uratować - zmarł nad ranem z powodu rozległych obrażeń.

Jak poinformował RMF FM st. asp. Łukasz Burek, rzecznik nowotarskiej policji, kierowca nie tylko nie zatrzymał się, by udzielić pomocy, ale i zbiegł z miejsca wypadku. Funkcjonariusze zatrzymali go kilka godzin później. To mieszkaniec pobliskiej miejscowości - miał promil alkoholu w wydychanym powietrzu.

Zatrzymany przyznał się do kierowania pojazdem, ale twierdził, że nie zauważył pieszych. Usłyszał zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, ucieczki z miejsca zdarzenia i nieudzielenia pomocy poszkodowanemu. Grozi mu do 20 lat więzienia.

Jak ustalił reporter RMF FM Maciej Połahicki, sąd w Nowym Targu zastosował trzymiesięczny areszt dla domniemanego sprawcy śmiertelnego wypadku w Trutym koło Nowego Targu na Podhalu.

W sprawie wypowiedział się także biegły sądowy, który ustalił, że piesi także przyczynili się do tragedii, bo szli nieprawidłową stroną jezdni i nie mieli wymaganych elementów odblaskowych.

Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu.