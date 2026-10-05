Pojawiają się jak grzyby po deszczu. Liczba miejsc noclegowych w Zakopanem wzrosła o 60 proc.

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Liczba miejsc noclegowych w Zakopanem wzrosła w ciągu ostatnich 10 lat aż o 60 procent. Według najnowszych danych, w 2026 roku turyści mają do dyspozycji ponad 48,5 tysiąca miejsc, podczas gdy w 2016 roku było ich zaledwie 29 tysięcy. Skąd tak imponujący wzrost?

Liczba miejsc noclegowych w Zakopanem wzrosła z ok. 29 tys. w 2016 r. do ponad 48,5 tys. w 2026 r., czyli o 60 proc. – wynika z danych Urzędu Miasta.

W miejskiej ewidencji obiektów nieskategoryzowanych – obejmującej m.in. kwatery prywatne, apartamenty i domki – tylko od początku 2026 roku przybyło ponad 3300 miejsc noclegowych. Na koniec września w rejestrze widniało już 48,5 tysiąca miejsc w 4333 obiektach.

Apartamenty coraz popularniejsze

Z roku na rok rośnie także liczba miejsc w apartamentach. W samym Zakopanem jest ich już ponad 6 tysięcy. Odrębną ewidencję prowadzi marszałek województwa małopolskiego, obejmującą hotele, pensjonaty, motele, kempingi i schroniska. W tym rejestrze znajduje się 61 obiektów, w tym 36 hoteli, które oferują łącznie ponad 6 tysięcy miejsc noclegowych.

Nowe przepisy i elektroniczne systemy

Samorząd podkreśla, że wzrost liczby zarejestrowanych miejsc nie oznacza wyłącznie powstawania nowych obiektów. To także efekt wychodzenia z tzw. szarej strefy.

Nie można zatem przyjąć, że cały wzrost liczby zarejestrowanych miejsc oznacza powstanie nowych miejsc noclegowych. Jest to suma rzeczywistego rozwoju bazy noclegowej oraz stopniowego ujawniania i formalizowania miejsc, które wcześniej nie znajdowały się w ewidencji – wyjaśnia rzecznik Urzędu Miasta Zakopane Mateusz Pajek.

Wpływ na większą liczbę rejestracji mają także nowe rozwiązania, takie jak elektroniczny system poboru opłaty miejscowej Travelhost oraz powiązana z nim Karta Turysty. Systemy te ułatwiają rozliczanie opłat i zachęcają właścicieli do legalizacji działalności.

Na wzrost liczby rejestrowanych miejsc noclegowych wpływają również planowane zmiany w prawie dotyczące najmu krótkoterminowego. Trwają prace nad utworzeniem Centralnego Wykazu Turystycznych Obiektów Noclegowych oraz wprowadzeniem nowych obowiązków dla właścicieli i platform rezerwacyjnych. Perspektywa nowych przepisów skłania wielu kwaterodawców do legalizacji działalności.

Rekordowe wpływy z opłaty miejscowej

Więcej zarejestrowanych miejsc noclegowych to także wyższe wpływy do miejskiej kasy. Od stycznia do sierpnia 2026 roku opłata miejscowa pobierana od turystów wyniosła 4 mln 161 tys. złotych – o 217 tys. zł więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Opłata ta wynosi obecnie 2 złote od osoby za dobę.

