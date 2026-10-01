Dynia-gigant z Podhala. „Nadia” waży aż 683 kilogramy

RMF24

To prawdziwy rekordzista z Podhala. Maciej Molek z Załucznego wyhodował dynię, która waży aż 683 kilogramy. To jego osobisty rekord życiowy, pobity aż o ponad sto kilogramów. Dynia o imieniu Nadia zajęła trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie, a jej historia pokazuje, że nawet w trudnych, górskich warunkach można osiągnąć spektakularny sukces.

Jak zdradził reporterowi RMF FM pan Maciej, uprawa takiej dyni to nie lada wyzwanie. Przede wszystkim trzeba odpowiednio przygotować glebę, wybrać dobre nasiona i zadbać o właściwą genetykę.

Najważniejsze jest podłoże – musi być bardzo żyzne i bogate w mikroelementy. Jeśli gleba jest dobrze przygotowana, ogranicza się nawożenie, ale i tak dynia jest bardzo żarłoczna – tłumaczy hodowca.

Dynia Nadia/Fot. Maciej Pałahicki

W szczycie wzrostu taka dynia potrafi wypić nawet tysiąc litrów wody dziennie. Maciej Molek uprawą gigantycznych dyń zajmuje się od 2021 roku.

To już mój szósty sezon. Wcześniej największa dynia ważyła 574,5 kilograma, więc tegoroczny wynik to dla mnie ogromny sukces – mówi z dumą.

Nadia, bo tak nazwał swoją dynię, została wyhodowana z polskich nasion, pochodzących od kolegi z Bustryku, również z Podhala. Można powiedzieć, że to już prawdziwa góralka – śmieje się pan Maciej.

Transport takiego kolosa to nie lada wyzwanie. Dynia została przewieziona na lawecie samochodowej, a załadunek odbywał się przy pomocy ładowacza. Trzeba było bardzo uważać, żeby jej nie uszkodzić, chociaż ma grubą skórę – opowiada hodowca.

Fot. Maciej Pałahicki/RMF FM

Co dalej z Nadią?

Na razie dynia jeszcze „postraszy” zwiedzających pole dyniowe na Baligówce koło Czarnego Dunajca, a potem pojedzie do Warszawy na ogólnopolski konkurs.

Po powrocie zostanie udostępniona do oglądania, a na koniec – przeznaczona na paszę dla zwierząt. Najcenniejsze będą jednak nasiona, z których w przyszłym roku pan Maciej spróbuje pobić kolejny rekord.

Moim marzeniem jest rekord Polski. Poprzeczka jest wysoko, bo wynosi aż 918 kilogramów, ale będę próbował – zapowiada.

My, oczywiście trzymamy kciuki za kolejne sukcesy i już nie możemy się doczekać, co wyrośnie z nasion góralki Nadii.