Ogłoszono datę referendum. Mieszkańcy chcą odwołać wójta Szaflar

RMF24

Komisarz wyborczy ogłosił, że referendum w sprawie odwołania wójta Szaflar (powiat nowotarski) Rafała Szkaradzińskiego odbędzie się 4 października. Aby referendum było ważne, w głosowaniu musi wziąć udział co najmniej 2159 uprawnionych.

Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu II w postanowieniu wydanym 17 sierpnia podał, że w wyborach wójta Szaflar 7 kwietnia 2024 r. udział wzięło 3597 osób. Oznacza to, że zgodnie z wymogiem udziału co najmniej 3/5 wyborców referendum będzie ważne, jeśli zagłosuje w nim minimum 2159 osób.

Zarzuty mieszkańców wobec wójta Szaflar

Inicjatorzy referendum zarzucają wójtowi m.in. wzrost zadłużenia gminy, sposób prowadzenia inwestycji geotermalnych, przedłużającą się budowę magistrali ciepłowniczej oraz sposób zarządzania gminą i współpracy z Radą Gminy, mieszkańcami i organizacjami społecznymi.

Pełnomocnik Komitetu Referendalnego Rafał Wilkus informował wcześniej PAP, że inicjatorzy zebrali 1276 podpisów poparcia dla referendum, podczas gdy wymagane minimum wynosiło 862. Jednym z głównych powodów niezadowolenia mieszkańców miała być przedłużająca się realizacja projektu geotermalnego.

Oni powalczą o fotel prezydenta Krakowa. Koniec rejestracji 24 komitety powołane przez partie polityczne, organizacje i wyborców zostały zgłoszone w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa, które odbędą się we wrześniu. W poniedziałek komisarz wyborczy zakończył przyjmowanie zawiadomień o utworzeniu…

Szaflary zasłynęły projektem odwiertu geotermalnego, który miał osiągnąć głębokość 7 km i być najgłębszym tego typu odwiertem na świecie. Ostatecznie, z powodu wyjątkowo twardych skał, wykonano go do około 6 km; na gorące źródła natrafiono na głębokości około 3 i 5 km. Odwiert ma służyć zasilaniu sieci ciepłowniczej.

Według inicjatorów mieszkańcy są rozczarowani wieloletnią realizacją inwestycji i utrudnieniami związanymi z budową magistrali. Wskazują także, że początkowo mówiono o możliwości podłączenia do sieci około tysiąca domów w gminie, podczas gdy obecnie ma być ich około 80, a magistrala ciepłownicza w pierwszej kolejności ma zostać poprowadzona do Nowego Targu.

Komitet wskazywał również na wzrost zadłużenia gminy – z około 8 mln zł w momencie objęcia władzy przez obecnego wójta do 31 mln zł na koniec ubiegłego roku. Zdaniem inicjatorów mieszkańcy nie mają wystarczającej wiedzy, na jakie inwestycje przeznaczono środki.

Trzaskowski zostanie odwołany? Tyle podpisów zebrano w dwa tygodnie Już 40 tysięcy podpisów zebrano pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz rady miasta. O postępach akcji poinformował w mediach społecznościowych jej inicjator, Maciej Wilk.

Rafał Szkaradziński odpiera zarzuty

Wójt Rafał Szkaradziński odpiera zarzuty. W przekazanym wcześniej PAP oświadczeniu ocenił, że inicjatorzy referendum utożsamiają przejściowe utrudnienia związane z realizacją wielu inwestycji z problemami w funkcjonowaniu gminy.

„Dzięki podjętym decyzjom gmina stała się miejscem dużych i odważnych inwestycji, które przez następne dziesięciolecia będą szansą dla dalszego rozwoju oraz zwiększenia majątku gminy” – przekazał.

Szkaradziński wskazywał, że w czasie jego kadencji zrealizowano lub rozpoczęto m.in. rozbudowę szkół, budowę hali wielofunkcyjnej, nowej siedziby Gminnego Centrum Kultury i biblioteki, przedszkoli, pierwszego żłobka, kanalizacji, wodociągów, dróg, chodników i ścieżek rowerowych, a także inwestycje związane z geotermią. Według wójta łączna wartość inwestycji przekroczyła 300 mln zł.

Wójt podkreślał także, że realizacja geotermii i magistrali ciepłowniczej jest główną przyczyną obecnych utrudnień drogowych. „Każda inwestycja niesie ze sobą pewne niedogodności i wyzwania. Brak inwestycji oznaczałby mniej utrudnień, ale również brak rozwoju” – zaznaczył.

Komitet Referendalny po ogłoszeniu terminu głosowania zapowiedział publikację kolejnych informacji, dokumentów i materiałów dotyczących spraw gminy. „Nie chcemy odpowiadać emocjami na emocje. Chcemy odpowiadać faktami na słowa” – podkreślili jego przedstawiciele.