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Oni powalczą o fotel prezydenta Krakowa. Koniec rejestracji

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 17 sierpnia (20:47)

24 komitety powołane przez partie polityczne, organizacje i wyborców zostały zgłoszone w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa, które odbędą się we wrześniu. W poniedziałek komisarz wyborczy zakończył przyjmowanie zawiadomień o utworzeniu komitetów. Tablice z obwieszczeniami wyborczymi staną w całym mieście jeszcze przed końcem wakacji.

Oni powalczą o fotel prezydenta Krakowa. Koniec rejestracji
Kto zostanie prezydentem Krakowa? I tura wyborów odbędzie się 27 września 2026 r. /Shutterstock

Wśród zgłoszonych jest 10 komitetów partii politycznych, jeden komitet organizacji oraz 13 komitetów wyborców – wynika z komunikatu komisarza wyborczego w Krakowie, który został opublikowany w poniedziałek po zakończeniu przyjmowania zawiadomień.

W wyborach wystartują z komitetów partii m.in. 

  • Michał Drewnicki (PiS), 
  • Daria Gosek-Popiołek (Lewica), 
  • Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), 
  • Aleksandra Owca (Partia Razem), 
  • Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska). 

Zgłoszone są także: Komitet Wyborczy Normalny Kraj, KW Polexit, KW Ruch Naprawy Polski, KW Samoobrona oraz KW Wolni i Solidarni. 

Swój komitet utworzyło również, jako organizacja, Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski.

Natomiast z komitetów wyborców o urząd będą się starać: 

  • Marian Banaś (Komitet Wyborczy Wyborców Mariana Banasia), 
  • Bartosz Bocheńczak (KWW Bartosza Bocheńczaka – Konfederacja – Odzyskajmy Kraków), 
  • Zbigniew Burzyński (KWW Zbigniewa Burzyńskiego), 
  • Jan Hoffman (KWW Jana Hoffmana – Referendumkrk: Naprawimy Kraków), 
  • Łukasz Gibała (KWW Łukasza Gibały - Kraków dla Mieszkańców),
  • Stanisław Kułach (KWW Stanisława Kułacha), 
  • Monika Piątkowska (KWW Moniki Piątkowskiej – Ponad Podziałami), 
  • Grzegorz Piątkowski (KWW Grzegorza Piątkowskiego – Wspólnota Krakowska), 
  • Marta Ratuszyńska (KWW Marta Ratuszyńska Krakowska Bajka), 
  • Marianna Schreiber (KWW Marianny Schreiber), 
  • Łukasz Wantuch (KWW Łukasz Wantuch Bezpartyjny i Niezależny). 

Zgłoszone są też takie komitety, jak KWW Myśl Krakoska i Historia Matematyczna oraz KWW Razem Odmienimy Dzielnicę XII.

Do 28 sierpnia w mieście zostanie zamontowanych 36 tablic informacyjnych, przeznaczonych do prezentacji urzędowych obwieszczeń i ogłoszeń wyborczych oraz udostępnienia materiałów komitetów.

Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się 27 września w związku z majowym referendum, w którym mieszkańcy miasta odwołali z funkcji prezydenta Aleksandra Miszalskiego (KO).


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: referendum
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