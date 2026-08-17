Oni powalczą o fotel prezydenta Krakowa. Koniec rejestracji

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24 komitety powołane przez partie polityczne, organizacje i wyborców zostały zgłoszone w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa, które odbędą się we wrześniu. W poniedziałek komisarz wyborczy zakończył przyjmowanie zawiadomień o utworzeniu komitetów. Tablice z obwieszczeniami wyborczymi staną w całym mieście jeszcze przed końcem wakacji.

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Kto zostanie prezydentem Krakowa? I tura wyborów odbędzie się 27 września 2026 r. / Shutterstock

Wśród zgłoszonych jest 10 komitetów partii politycznych, jeden komitet organizacji oraz 13 komitetów wyborców – wynika z komunikatu komisarza wyborczego w Krakowie, który został opublikowany w poniedziałek po zakończeniu przyjmowania zawiadomień.

W wyborach wystartują z komitetów partii m.in.

Michał Drewnicki (PiS),

Daria Gosek-Popiołek (Lewica),

Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej),

Aleksandra Owca (Partia Razem),

Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska).

Zgłoszone są także: Komitet Wyborczy Normalny Kraj, KW Polexit, KW Ruch Naprawy Polski, KW Samoobrona oraz KW Wolni i Solidarni.

Swój komitet utworzyło również, jako organizacja, Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski.

Natomiast z komitetów wyborców o urząd będą się starać:

Marian Banaś (Komitet Wyborczy Wyborców Mariana Banasia),

Bartosz Bocheńczak (KWW Bartosza Bocheńczaka – Konfederacja – Odzyskajmy Kraków),

Zbigniew Burzyński (KWW Zbigniewa Burzyńskiego),

Jan Hoffman (KWW Jana Hoffmana – Referendumkrk: Naprawimy Kraków),

Łukasz Gibała (KWW Łukasza Gibały - Kraków dla Mieszkańców),

Stanisław Kułach (KWW Stanisława Kułacha),

Monika Piątkowska (KWW Moniki Piątkowskiej – Ponad Podziałami),

Grzegorz Piątkowski (KWW Grzegorza Piątkowskiego – Wspólnota Krakowska),

Marta Ratuszyńska (KWW Marta Ratuszyńska Krakowska Bajka),

Marianna Schreiber (KWW Marianny Schreiber),

Łukasz Wantuch (KWW Łukasz Wantuch Bezpartyjny i Niezależny).

Zgłoszone są też takie komitety, jak KWW Myśl Krakoska i Historia Matematyczna oraz KWW Razem Odmienimy Dzielnicę XII.

Do 28 sierpnia w mieście zostanie zamontowanych 36 tablic informacyjnych, przeznaczonych do prezentacji urzędowych obwieszczeń i ogłoszeń wyborczych oraz udostępnienia materiałów komitetów.

Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się 27 września w związku z majowym referendum, w którym mieszkańcy miasta odwołali z funkcji prezydenta Aleksandra Miszalskiego (KO).