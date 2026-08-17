Oni powalczą o fotel prezydenta Krakowa. Koniec rejestracji

Wśród zgłoszonych jest 10 komitetów partii politycznych, jeden komitet organizacji oraz 13 komitetów wyborców – wynika z komunikatu komisarza wyborczego w Krakowie, który został opublikowany w poniedziałek po zakończeniu przyjmowania zawiadomień.
W wyborach wystartują z komitetów partii m.in.
- Michał Drewnicki (PiS),
- Daria Gosek-Popiołek (Lewica),
- Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej),
- Aleksandra Owca (Partia Razem),
- Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska).
Zgłoszone są także: Komitet Wyborczy Normalny Kraj, KW Polexit, KW Ruch Naprawy Polski, KW Samoobrona oraz KW Wolni i Solidarni.
Swój komitet utworzyło również, jako organizacja, Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski.
Natomiast z komitetów wyborców o urząd będą się starać:
- Marian Banaś (Komitet Wyborczy Wyborców Mariana Banasia),
- Bartosz Bocheńczak (KWW Bartosza Bocheńczaka – Konfederacja – Odzyskajmy Kraków),
- Zbigniew Burzyński (KWW Zbigniewa Burzyńskiego),
- Jan Hoffman (KWW Jana Hoffmana – Referendumkrk: Naprawimy Kraków),
- Łukasz Gibała (KWW Łukasza Gibały - Kraków dla Mieszkańców),
- Stanisław Kułach (KWW Stanisława Kułacha),
- Monika Piątkowska (KWW Moniki Piątkowskiej – Ponad Podziałami),
- Grzegorz Piątkowski (KWW Grzegorza Piątkowskiego – Wspólnota Krakowska),
- Marta Ratuszyńska (KWW Marta Ratuszyńska Krakowska Bajka),
- Marianna Schreiber (KWW Marianny Schreiber),
- Łukasz Wantuch (KWW Łukasz Wantuch Bezpartyjny i Niezależny).
Zgłoszone są też takie komitety, jak KWW Myśl Krakoska i Historia Matematyczna oraz KWW Razem Odmienimy Dzielnicę XII.
Do 28 sierpnia w mieście zostanie zamontowanych 36 tablic informacyjnych, przeznaczonych do prezentacji urzędowych obwieszczeń i ogłoszeń wyborczych oraz udostępnienia materiałów komitetów.
Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się 27 września w związku z majowym referendum, w którym mieszkańcy miasta odwołali z funkcji prezydenta Aleksandra Miszalskiego (KO).