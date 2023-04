Do 2 kwietnia w Nowym Targu i okolicach odbywa się Małopolski Festiwal Balonowy "Odlotowa Małopolska". W festiwalu biorą udział 23 załogi balonowe nie tylko z Polski ale również z Węgier i Austrii. W ramach festiwalu przewidziane są również konkurencje sportowe.

/ Maciej Patrzałek / Materiały prasowe

W festiwalu bierze udział balon RMF FM pilotowany przez Eryka Czarkowskiego.

Festiwal rozpoczął się w piątkowe popołudnie 31 marca. Mimo nie najlepszych prognoz pogody udało się załogom wystartować i zmierzyć się w jednej konkurencji sportowych. Piloci balonów mieli za zadanie nadlecieć balonem nad punkty wyznaczone przez sędziego zawodów. Punktami są znaki rozłożone na ziemi (krzyż z płótna o wymiarach 5x5 metrów) i nad punktem wyrzucić tzw. marker czyli woreczek z piaskiem i dowiązaną wstęgą. Marker załogi jaki wyląduje najbliżej środka punktu (lub punktów) wygrywa.

Załogi mogły startować z dowolnego miejsca jednak nie bliżej niż 800 metrów od punktu. Z powodu bardzo zmiennego wiatru tylko nielicznym udało się zbliżyć do celu. Konkurencja dzięki takim warunkom pogodowym była emocjonująca nawet dla obserwatorów z ziemi, ponieważ balony szukając odpowiedniego kierunku wiatru cały czas wznosiły się i opadały. Niektórym pilotom udawały się nawet manewry zawracania, co w baloniarstwie nie jest zbyt częste, gdyż do przemieszczania i sterowania balonem wykorzystuje się jedynie kierunek wiejącego wiatru.



W konkurencjach sportowych załogi rywalizują o Puchar Marszałka Województwa Małopolskiego, Puchar Prezesa Małopolskiej Organizacji Turystycznej oraz Puchar Burmistrza Nowego Targu.



W sobotę odbędą się jeszcze dwa loty sportowe. Poranny około g. 7:00 w okolicach jeziora Czorsztyńskiego oraz popołudniowy o g. 16:00 z lotniska w Nowym Targu. W niedzielę przewidziany jest jeszcze jeden lot (bez konkurencji) również z lotniska w Nowym Targu około g. 7:00. Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany miejsc startów, godzin lub anulowania lotów jeżeli warunki pogodowe będą niekorzystne. Polecamy obserwować profil festiwalu "Odlotowa Małopolska" w mediach społecznościowych, gdzie podawane są aktualne informacje.

Organizatorami festiwalu Odlotowa Małopolska są: Małopolska Organizacja Turystyczna, Województwo Małopolskie, Miasto Nowy Targ, Aeroklub Nowy Targ, oraz Kraków Balloon Team.