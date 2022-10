Do nietypowego zdarzenia doszło w trakcie próby zawracania autobusu na górskiej drodze w rejonie Łysej Polany. Konieczna była interwencja straży pożarnej i policji.

Autobus, podczas próby zawracania na górskiej drodze, zsunął się na pobocze / Grzegorz Momot / PAP

Do zdarzenia doszło około godz. 11:25 na drodze prowadzącej do Łysej Polany, gdy kierowca autokaru bez pasażerów postanowił zawrócić kierowanym przez siebie pojazdem.

Wykonując ten manewr w miejscu niedozwolonym utrudniając ruch innym kierowcom spowodował, że autokar zawisł na krawędzi pobocza blokując całkowicie drogę. Nikomu nic się stało - podaje policja w mediach społecznościowych.

Zablokowana była droga do przejścia granicznego na Łysej Polanie oraz do Palenicy Białczańskiej, skąd prowadzi szlak do Morskiego Oka. Droga jest już przejezdna.

Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem, kierowca autobusu otrzymał mandat w kwocie 1000 zł oraz 10 punktów karnych.