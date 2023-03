Wiosna - ta astronomiczna ma do nas dotrzeć dzisiaj po g. 22.00, a co z wiosną w przyrodzie? Reporter RMF FM Maciej Pałahicki wyruszył na jej poszukiwania na Kalatówki w Tatrach. Pierwsze, jeszcze nieśmiałe oznaki dostrzegł i mają one kolor fioletowy.