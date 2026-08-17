Mnóstwo interwencji toprowców. Jednego turysty nie udało się uratować

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To był najbardziej pracowity weekend dla tatrzańskich ratowników od początku wakacji - przez trzy dni udzielali pomocy aż 55 osobom. Niestety, mimo wysiłków jednego turysty nie udało się ocalić.

To był najbardziej pracowity weekend dla tatrzańskich ratowników od początku wakacji; fot. TOPR

To był najbardziej pracowity weekend dla tatrzańskich ratowników od początku wakacji; fot. TOPR / -

Choć nie był to długi weekend, to turystów na tatrzańskich szlakach było bardzo wielu - informuje reporter RMF FM Maciej Pałahicki.

Z powodu upalnej pogody dochodziło do zasłabnięć, urazów kończych i przypadków wyczerpania. Najwięcej pracy ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego mieli w sobotę, kiedy udzielili pomocy aż 26 osobom.

Tragedia na szlaku z Morskiego Oka

Do największej tragedii doszło wcześnie rano w niedzielę. Przypadkowi turyści natrafili na mężczyznę, który bez oznak życia leżał na szlaku z Morskiego Oka nad Czarny Staw pod Rysami.

Turyści niezwłocznie przystąpili do udzielania mu pomocy. Zanim na miejsce dotarła załoga śmigłowca TOPR, ratownicy wysłali drona z automatycznym defibrylatorem, stacjonującego w specjalnej stacji dokującej w schronisku nad Morskim Okiem.

Niestety, mimo wysiłków turystów i ratowników życia mężczyzny nie udało się uratować. W zakopiańskim szpitalu stwierdzono jego zgon.