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Mnóstwo interwencji toprowców. Jednego turysty nie udało się uratować

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 17 sierpnia (10:16)

To był najbardziej pracowity weekend dla tatrzańskich ratowników od początku wakacji - przez trzy dni udzielali pomocy aż 55 osobom. Niestety, mimo wysiłków jednego turysty nie udało się ocalić.

Mnóstwo interwencji toprowców. Jednego turysty nie udało się uratować
To był najbardziej pracowity weekend dla tatrzańskich ratowników od początku wakacji; fot. TOPR /-

Choć nie był to długi weekend, to turystów na tatrzańskich szlakach było bardzo wielu - informuje reporter RMF FM Maciej Pałahicki.

Z powodu upalnej pogody dochodziło do zasłabnięć, urazów kończych i przypadków wyczerpania. Najwięcej pracy ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego mieli w sobotę, kiedy udzielili pomocy aż 26 osobom.

Tragedia na szlaku z Morskiego Oka

Do największej tragedii doszło wcześnie rano w niedzielę. Przypadkowi turyści natrafili na mężczyznę, który bez oznak życia leżał na szlaku z Morskiego Oka nad Czarny Staw pod Rysami.

Turyści niezwłocznie przystąpili do udzielania mu pomocy. Zanim na miejsce dotarła załoga śmigłowca TOPR, ratownicy wysłali drona z automatycznym defibrylatorem, stacjonującego w specjalnej stacji dokującej w schronisku nad Morskim Okiem.

Niestety, mimo wysiłków turystów i ratowników życia mężczyzny nie udało się uratować. W zakopiańskim szpitalu stwierdzono jego zgon.


Źródło: RMF24
Tagi: Tatry TOPR
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