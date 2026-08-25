RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Górale kontra aktywiści. Są zarzuty, starosta zawiadamia prokuraturę

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 25 sierpnia (15:26)

Od kilku do kilkunastu zarzutów usłyszeli aktywiści, którzy manifestowali na drodze do Morskiego Oka. Sprawą zajmie się sąd. Do sądu chcą także zwrócić się obrońcy praw zwierząt, a starosta tatrzański powiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przez nich szeregu przestępstw – relacjonuje Maciej Pałahicki, reporter RMF FM. To kolejna odsłona konfliktu o konny transport drogą do Morskiego Oka.

Górale kontra aktywiści. Są zarzuty, starosta zawiadamia prokuraturę
Interwencja policji wobec uczestników protestu "Nie jeżdżę fasiągiem - dla koni z Morskiego Oka”. Fot. Grzegorz Momot /PAP

Aktywiści broniący praw zwierząt usłyszeli zarzuty związane z manifestacją, jaką przeprowadzili na drodze do Morskiego Oka 8 sierpnia. Blokowali wówczas drogę, wchodzili przed nadjeżdżające pojazdy. 

Zapewne usłyszą kolejne, bo w ostatnią sobotę podczas protestu policja znowu siłą usuwała ich z drogi. 

Starosta tatrzański Andrzej Skupień zawiadomił prokuraturę w związku ze znieważeniem funkcjonariuszy publicznych, wymuszaniem korzystnej decyzji administracyjnej i mowy nienawiści wobec górali. 

Sami obrońcy praw zwierząt zapowiadają pozwy o wielomilionowe odszkodowanie w związku z - ich zdaniem - brutalną i nieuprawnioną interwencją policji. 

Jednocześnie toczy się postępowanie związane z pożarem samochodu należącego do aktywistów z Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Zakopiańska policja czeka na opinię biegłego, czy było to podpalenie i apeluje o zgłaszanie się świadków tego zdarzenia. 

Organizacje prozwierzęce od lat domagają się likwidacji transportu konnego do Morskiego Oka, wskazując na przeciążanie i przemęczanie zwierząt.

Od 1 września, w ramach pilotażu nowej organizacji transportu wypracowanej przez TPN, samorząd, fiakrów i Ministerstwo Klimatu i Środowiska, trasa przewozów konnych ma zostać skrócona z Palenicy Białczańskiej do Wodogrzmotów Mickiewicza. Równolegle na trasie funkcjonuje transport elektryczny. 

 

 


Źródło: RMF FM
Tagi: Morskie Oko
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: