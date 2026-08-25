Górale kontra aktywiści. Są zarzuty, starosta zawiadamia prokuraturę

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Od kilku do kilkunastu zarzutów usłyszeli aktywiści, którzy manifestowali na drodze do Morskiego Oka. Sprawą zajmie się sąd. Do sądu chcą także zwrócić się obrońcy praw zwierząt, a starosta tatrzański powiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przez nich szeregu przestępstw – relacjonuje Maciej Pałahicki, reporter RMF FM. To kolejna odsłona konfliktu o konny transport drogą do Morskiego Oka.

Interwencja policji wobec uczestników protestu "Nie jeżdżę fasiągiem - dla koni z Morskiego Oka”. Fot. Grzegorz Momot

Interwencja policji wobec uczestników protestu "Nie jeżdżę fasiągiem - dla koni z Morskiego Oka”. Fot. Grzegorz Momot / PAP

Aktywiści broniący praw zwierząt usłyszeli zarzuty związane z manifestacją, jaką przeprowadzili na drodze do Morskiego Oka 8 sierpnia. Blokowali wówczas drogę, wchodzili przed nadjeżdżające pojazdy.

Zapewne usłyszą kolejne, bo w ostatnią sobotę podczas protestu policja znowu siłą usuwała ich z drogi.

Starosta tatrzański Andrzej Skupień zawiadomił prokuraturę w związku ze znieważeniem funkcjonariuszy publicznych, wymuszaniem korzystnej decyzji administracyjnej i mowy nienawiści wobec górali.

Sami obrońcy praw zwierząt zapowiadają pozwy o wielomilionowe odszkodowanie w związku z - ich zdaniem - brutalną i nieuprawnioną interwencją policji.

Jednocześnie toczy się postępowanie związane z pożarem samochodu należącego do aktywistów z Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Zakopiańska policja czeka na opinię biegłego, czy było to podpalenie i apeluje o zgłaszanie się świadków tego zdarzenia.

Nocny pożar samochodu DIOZ na Podhalu. „Górale nas podpalili” W nocy z soboty na niedzielę w Groniu na Podhalu stanął w ogniu samochód należący do Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Policja wstępnie zakwalifikowała zdarzenie jako podpalenie.

Organizacje prozwierzęce od lat domagają się likwidacji transportu konnego do Morskiego Oka, wskazując na przeciążanie i przemęczanie zwierząt.

Od 1 września, w ramach pilotażu nowej organizacji transportu wypracowanej przez TPN, samorząd, fiakrów i Ministerstwo Klimatu i Środowiska, trasa przewozów konnych ma zostać skrócona z Palenicy Białczańskiej do Wodogrzmotów Mickiewicza. Równolegle na trasie funkcjonuje transport elektryczny.