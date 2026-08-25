Górale kontra aktywiści. Są zarzuty, starosta zawiadamia prokuraturę

Aktywiści broniący praw zwierząt usłyszeli zarzuty związane z manifestacją, jaką przeprowadzili na drodze do Morskiego Oka 8 sierpnia. Blokowali wówczas drogę, wchodzili przed nadjeżdżające pojazdy.
Zapewne usłyszą kolejne, bo w ostatnią sobotę podczas protestu policja znowu siłą usuwała ich z drogi.
Starosta tatrzański Andrzej Skupień zawiadomił prokuraturę w związku ze znieważeniem funkcjonariuszy publicznych, wymuszaniem korzystnej decyzji administracyjnej i mowy nienawiści wobec górali.
Sami obrońcy praw zwierząt zapowiadają pozwy o wielomilionowe odszkodowanie w związku z - ich zdaniem - brutalną i nieuprawnioną interwencją policji.
Jednocześnie toczy się postępowanie związane z pożarem samochodu należącego do aktywistów z Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Zakopiańska policja czeka na opinię biegłego, czy było to podpalenie i apeluje o zgłaszanie się świadków tego zdarzenia.
Organizacje prozwierzęce od lat domagają się likwidacji transportu konnego do Morskiego Oka, wskazując na przeciążanie i przemęczanie zwierząt.
Od 1 września, w ramach pilotażu nowej organizacji transportu wypracowanej przez TPN, samorząd, fiakrów i Ministerstwo Klimatu i Środowiska, trasa przewozów konnych ma zostać skrócona z Palenicy Białczańskiej do Wodogrzmotów Mickiewicza. Równolegle na trasie funkcjonuje transport elektryczny.