Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali trzech mężczyzn poszukiwanych listami gończymi i czerwoną notą Interpolu. Wśród zatrzymanych są osoby podejrzane o udział w zorganizowanych grupach przestępczych, przestępstwa akcyzowe oraz narkotykowe.

Łowcy cieni z CBŚP przeprowadzili trzy skuteczne akcje zatrzymania groźnych przestępców w Długołęce, Jeleniej Górze i Józefowie.

Zatrzymani to poszukiwani od 2020 i 2024 roku mężczyźni, związani z zorganizowanymi grupami przestępczymi i przestępstwami narkotykowymi oraz akcyzowymi.

Łowcy cieni z Centralnego Biura Śledczego Policji przeprowadzili skuteczne akcje w trzech miejscowościach na terenie kraju, zatrzymując osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości.

W Długołęce (woj. dolnośląskie) policjanci CBŚP zatrzymali Kamila P., poszukiwanego od 2024 roku listem gończym. Mężczyzna ma do odbycia karę 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności za udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Kolejne zatrzymanie miało miejsce w Jeleniej Górze, gdzie funkcjonariusze CBŚP ujęli 46-letniego Serhii D. Mężczyzna był poszukiwany od 2024 roku na podstawie czerwonej noty Interpolu, europejskiego nakazu aresztowania oraz listu gończego. Jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz o popełnienie przestępstw akcyzowych.

Do trzeciego zatrzymania doszło w Józefowie (woj. mazowieckie). Policjanci z CBŚP ujęli 32-letniego Rafała T., poszukiwanego od 2020 roku w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstw narkotykowych oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Jak poinformował rzecznik CBŚP kom. Krzysztof Wrześniowski, wszyscy zatrzymani zostali doprowadzeni do właściwych jednostek penitencjarnych i pozostają do dyspozycji organów ścigania.

"Osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości muszą liczyć się z konsekwencjami swoich działań. Funkcjonariusze 'Łowców Cieni' nieprzerwanie podejmują działania zmierzające do ustalenia miejsca pobytu i zatrzymania poszukiwanych, niezależnie od czasu, jaki upłynął od wydania podstawy prawnej ich poszukiwania" - informuje policja.

Kim są łowcy cieni?

Łowcy cieni CBŚP to elitarna grupa funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji, specjalizująca się w poszukiwaniu i zatrzymywaniu najgroźniejszych przestępców ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Ich działania są często niejawne, a sukcesy tej jednostki wielokrotnie opisywane były w mediach.

Łowcy cieni zajmują się tropieniem osób poszukiwanych listami gończymi, europejskimi nakazami aresztowania czy czerwoną notą Interpolu. Wykorzystują zaawansowane metody operacyjne, nowoczesne technologie oraz szeroką współpracę międzynarodową. Dzięki ich pracy każdego roku udaje się zatrzymać wielu przestępców, którzy przez długi czas skutecznie unikali odpowiedzialności karnej.