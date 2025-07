Dolnośląskie firmy, które planują ekspansję międzynarodową, zyskują unikalną szansę rozwoju. 1 lipca 2025 r. ruszył nabór do pierwszej edycji konkursu organizowanego w ramach projektu Innowacyjny Dolny Śląsk (IDŚ) – inicjatywy, która ma na celu identyfikację, wsparcie i promocję najbardziej obiecujących koncepcji biznesowych z regionu.

Z Dolnego Śląska można ruszyć w świat. To nie frazes, bo mieszkańcy tego województwa wypracowują blisko 8,5% polskiego PKB. To jeden z najlepszych wyników w kraju. To tu najczęściej sprzedaż zagraniczną prowadzą przedsiębiorcy z sektora mśp. Do najpopularniejszych odbiorców towarów i usług zaliczają się Niemcy, Czesi, Francuzi. Coraz większe znaczenie mają takie kierunki jak USA, Turcja, kraje arabskie czy Singapur. Chcąc wzmacniać te trendy, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłosił specjalny konkurs. Jego celem jest nie tylko wybór najbardziej innowacyjnych projektów, ale przede wszystkim ich rozwój - od pomysłu po konkretną strategię wejścia na rynki międzynarodowe.

Spośród zgłoszeń wybranych zostanie 10 najlepszych koncepcji biznesowych, które przejdą kompleksowy program wsparcia. Uczestnicy konkursu skorzystają ze specjalistycznych szkoleń i warsztatów, a także przejdą 18 godzin indywidualnego doradztwa z ekspertami z dziedziny eksportu, innowacji i pozyskiwania funduszy. Program zakończy się wydarzeniem Demoday, gdzie uczestnicy pokażą projekty przed kapitułą, złożoną z przedstawicieli środowisk biznesowych, inwestorskich i naukowych Dolnego Śląska.

- To pierwszy tego rodzaju konkurs w regionie - nie tylko promuje innowacje, ale daje uczestnikom konkretne narzędzia, które mogą pomóc im wynieść swój biznes na wyższy poziom. To wyjątkowa okazja, by sprawdzić swój pomysł w profesjonalnym otoczeniu i otrzymać ekspercką informację zwrotną. Konkurs "Z Dolnego Śląska w świat" łączy realne wsparcie merytoryczne z możliwością zaistnienia w szerszym kontekście gospodarczym - regionalnym, krajowym, a nawet międzynarodowym - podkreśla Michał Rado, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego odpowiedzialny za gospodarkę.

Zwieńczeniem konkursu będzie udział trójki laureatów w Dolnośląskim Forum Innowacji 2025 - prestiżowym wydarzeniu gospodarczym gromadzącym liderów biznesu, nauki i administracji. Zwycięzca konkursu otrzyma m.in. profesjonalnie opracowaną strategię eksportową, natomiast zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca także zostaną objęci wartościowym wsparciem rozwojowym i finansowym (świadczenie w wysokości 10 tys PLN).

Konkurs odbywa się pod szyldem realizowanego od kilku lat projektu Innowacyjny Dolny Śląsk (IDŚ), mającego wspierać innowacje i gospodarkę Dolnego Śląska.

Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do końca lipca 2025 r. za pośrednictwem formularza na stronie internetowej https://innowacje.dolnyslask.pl/konkurs, gdzie dostępne są szczegółowe informacje o zasadach udziału, wymaganiach oraz ramach czasowych programu.

