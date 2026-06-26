RMF24

Tłum mieszkańców od świtu stał przed szklarnią Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu, aby zobaczyć dziwidło olbrzymie, które zakwitło wieczorem. To niezwykła roślina, która zadziwia nie tylko wielkim kwiatostanem, ale także zapachem padliny.

Dziwidło olbrzymie pochodzi z wilgotnych lasów równikowych Sumatry i jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem.

Wyjątkowa roślina budzi wielkie zainteresowanie za sprawą ogromnego i nietypowego kwiatostanu, ale także z powodu bardzo oryginalnego zapachu - zepsutego mięsa.

Kwiatostan udaje padlinę. To niezwykła umiejętność tego kwiatu - mówił reporterce RMF FM Martynie Czerwińskiej dyrektor ogrodu, prof. dr hab. Zygmunt Kącki.

W naturalnym środowisku woń rozkładającego się mięsa ma wabić do dziwidła owady zainteresowane padliną - głównie chrząszcze oraz muchówki.

Dziwidło kwitnie raz na 7-10 lat. W nocy kolejka chętnych do zobaczenia tego wyjątkowego momentu mierzyła nawet kilkaset metrów.

Ogród Botaniczny będzie dziś czynny do późnych godzin nocnych, aż do ostatniego klienta. Kasy będą otwarte do godz. 19.

Pracownicy ogrodu wycięli niewielkie okienko w kolbie dziwidła i zabezpieczyli jego pyłek.

„Pyłek Amorphophallus titanum bardzo szybko traci żywotność. Dzięki szybkiemu pobraniu i poddaniu go procesowi kriokonserwacji w ciekłym azocie, jesteśmy w stanie „zatrzymać czas” i przechowywać materiał genetyczny przez wiele lat” - czytamy w komunikacie.

„Pozyskany w ten sposób pyłek pozwoli nam w przyszłości zapylić inne kwitnące osobniki, co jest kluczowe dla ochrony różnorodności genetycznej tego niezwykle rzadkiego gatunku” - podkreślono.