RMF24

Ruch lotniczy w Belgii został w poniedziałek wstrzymany, a komunikacja publiczna w kraju działa w mocno ograniczonym zakresie z powodu 11. w tym roku ogólnokrajowego strajku przeciw polityce oszczędnościowej rządu. W związku z protestami zostały odwołane niektóre loty z i do Warszawy.

Paraliż komunikacyjny w Belgii

Strajk wiąże się z poważnymi utrudnieniami w transporcie. Utrudnienia dotknęły m.in. pasażerów transportu publicznego w Brukseli. Rano działały dwie z czterech linii metra, wyłączone z ruchu były też niektóre linie autobusowe i tramwajowe. Według publicznego nadawcy VRT także marynarze zapowiedzieli strajk, co oznacza zakłócenia w obsłudze głównego belgijskiego portu w Antwerpii.

Do protestujących dołączyli kontrolerzy lotów z firmy Skeyes. Oznacza to, że w poniedziałek żaden samolot nie wyląduje ani nie wystartuje od godz. 7 do godz. 21 na brukselskich lotniskach Zaventem oraz Charleroi.

Utrudnienia dotknęły też połączenia z Polską

Rzecznik Polskich Portów Lotniczych Piotr Rudzki przekazał Polskiej Agencji Prasowej, że w związku ze strajkami w Belgii odwołano 14 rejsów z i do Lotniska Chopina w Warszawie. Wyjaśnił, że chodzi o połączenia realizowane przez PLL LOT, Brussels Airlines oraz linie Ryanair. „Jest jeden zaplanowany rejs na dziś – 20:15, LOT” – dodał.

Skutki utrudnień w ruchu lotniczym odczuwają międzynarodowe instytucje z siedzibą w Brukseli. Z powodu strajku na zaplanowane na poniedziałek posiedzenie ministrów państw w Brukseli nie dotarł wiceminister rolnictwa Adam Nowak.

W odpowiedzi na 11. w tym roku ogólnokrajowy strajk, który sparaliżował ruch lotniczy nad Belgią, minister transportu Jean-Luc Crucke zaproponował zmiany w prawie, mające zapewnić minimalną obsługę na lotniskach. Szef resortu wyraził ubolewanie z powodu strajku, który „ma poważny wpływ na tysiące podróżnych i w ramach którego po raz kolejny nie można zagwarantować minimalnego zakresu usług”.

„Ludzie nie są już w stanie opłacać rachunków”. Dlaczego Belgowie protestują?

Tysiące demonstrujących zebrały się o godz. 10 przed Dworcem Północnym w Brukseli, by wyrazić swoje niezadowolenie wobec planowanych przez rząd Barta De Wevera cięć w budżecie na 2027 r.

Belgia musi znaleźć 10 mld euro oszczędności w przyszłorocznym budżecie, by spełnić unijne wymogi. Zgodnie z zasadami budżetowymi UE deficyt budżetowy może wynieść maksymalnie 3 proc. PKB, a zadłużenie – 60 proc. PKB. Tymczasem według prognozy opublikowanej w maju przez Komisję Europejską deficyt Belgii w 2026 r. wyniesie 5,2 proc., a zadłużenie – 110 proc. PKB.

Lider jednego ze związków zawodowych Synova Gert Truyens powiedział, że proponowane rozwiązania zawsze dotyczą tej samej grupy osób: pracowników, emerytów, urzędników państwowych i pracodawców. Zarzucił politykom, że stracili kontakt z rzeczywistością.

Nie wiedzą, co dziś zaprząta myśli ludzi. Ludzie nie są już w stanie opłacać rachunków. Każde kolejne cięcie oznacza kolejny nieopłacony rachunek – podkreślił.