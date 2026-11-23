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Rosja prowadzi w mediach społecznościowych międzynarodową kampanię rekrutacyjną, której celem jest pozyskiwanie cudzoziemców do armii walczącej przeciwko Ukrainie. Werbownicy kuszą wysokimi premiami, miesięcznym żołdem, opłaconym przelotem i zakwaterowaniem, a nawet możliwością uzyskania rosyjskiego obywatelstwa. Ogłoszenia kierowane są do mieszkańców kilkudziesięciu państw – wynika ze śledztwa mołdawskiego portalu Ziarul de Garda oraz badania organizacji WatchDog.

Rekrutacja przez Facebooka, Instagram i Telegram

Ogłoszenia zachęcające do wstąpienia do rosyjskiej armii pojawiają się na Facebooku, Instagramie i Telegramie. Oferta jest kierowana do mieszkańców różnych regionów świata, m.in. Azji Środkowej, Ameryki Łacińskiej, Białorusi i francuskojęzycznych państw Afryki.

Werbownicy obiecują kandydatom wysokie wynagrodzenie, pokrycie kosztów podróży do Rosji, zakwaterowanie, wyżywienie oraz pomoc w załatwieniu formalności. W niektórych przypadkach oferują również uproszczoną procedurę uzyskania rosyjskiego obywatelstwa.

Kulisy rekrutacji opisał mołdawski portal śledczy Ziarul de Garda (ZdG). Jeden z jego dziennikarzy, udając młodego Mołdawianina zainteresowanego służbą w rosyjskim wojsku, nawiązał kontakt z administratorem grupy na Telegramie, który przedstawiał się jako Dmitrij Klimow.

Mężczyzna zaproponował mu równowartość około 25 tys. euro za podpisanie kontraktu (ok. 110 tys. zł). Dodatkowo obiecał miesięczne wynagrodzenie w wysokości od 1,9 do 2,5 tys. euro (8,5-12 tys. zł). Rosyjska strona miała również sfinansować przelot, zakwaterowanie, wyżywienie i przygotowanie niezbędnych dokumentów. Kandydatowi zaoferowano także możliwość uzyskania rosyjskiego obywatelstwa w uproszczonym trybie.

Kolumbijczycy i Serbowie wśród werbowanych

Podczas śledztwa dziennikarz ZdG otrzymał zdjęcia i nagrania przedstawiające mężczyzn, którzy mieli niedawno dołączyć do rosyjskiej armii. Wśród nich był Kolumbijczyk zachęcający rodaków oraz innych mieszkańców Ameryki Łacińskiej do przyjazdu do Rosji i podjęcia służby.

Dziennikarze dotarli również do obywatela Serbii, który potwierdził, że po przyjeździe do Rosji zapewniono mu hotel, badania lekarskie i dokumenty. Następnie skierowano go do ośrodka szkoleniowego, gdzie miał podpisać kontrakt.

Nawet 50 tys. dolarów za podpisanie kontraktu

O skali przedsięwzięcia informuje także mołdawska organizacja pozarządowa WatchDog, zajmująca się m.in. badaniem dezinformacji i zagranicznych wpływów w Mołdawii.

Z jej ustaleń wynika, że między 29 czerwca a 29 września 2026 roku na Facebooku i Instagramie opublikowano na trzech stronach cztery reklamy skierowane do mieszkańców Mołdawii. Badacze zidentyfikowali ponadto 86 ogłoszeń adresowanych do odbiorców w innych państwach.

Kampania obejmowała m.in. Białoruś, kraje Azji Środkowej, Amerykę Łacińską oraz francuskojęzyczną Afrykę.

W Azji Środkowej reklamy publikowano w językach uzbeckim, tadżyckim i kirgiskim, jednak nie wszystkie wprost informowały o wojskowym charakterze oferowanej pracy.

Mieszkańcom Uzbekistanu proponowano zatrudnienie przy montażu dronów, oferując premię w wysokości około 50 tys. dolarów (ok. 204 tys. zł). W ogłoszeniach w języku tadżyckim obiecywano około 41 tys. dolarów za podpisanie kontraktu, natomiast w reklamach po kirgisku – około 35 tys. dolarów za służbę w rosyjskich oddziałach dronowych.

Podobne oferty kierowano do mieszkańców Białorusi. Tamtejszym kandydatom obiecywano premie w wysokości od 45 do 50 tys. dolarów. Według treści reklam mieli oni trafić do jednostek zajmujących się obsługą dronów lub logistyką, a nie bezpośrednio na front.

Rekrutacja dociera do Afryki i Ameryki Łacińskiej

WatchDog zidentyfikował również 25 hiszpańskojęzycznych reklam skierowanych do mieszkańców Ameryki Łacińskiej. We francuskojęzycznej Afryce kandydatom proponowano 12 tys. dolarów za podpisanie kontraktu oraz miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2,7 tys. dolarów (110 tys. zł).

Raport przywołuje także wcześniejsze kampanie reklamowe prowadzone w Tajlandii. Jak informował ukraiński portal UNN, oferowano tam równowartość około 70 tys. dolarów (284 tys. zł) za podpisanie kontraktu z rosyjską armią.

Ustalenia mołdawskich dziennikarzy i badaczy pokazują, że rosyjska rekrutacja nie ogranicza się do państw sąsiadujących z Rosją ani do jednego regionu świata. Wykorzystywane są różne platformy społecznościowe i wersje językowe ogłoszeń, a wysokość oferowanych premii oraz zakres obietnic są dostosowywane do odbiorców w poszczególnych krajach.